Meteo Protezione Civile domani | maltempo e nevicate fin verso la pianura al centro-nord

Allerta Meteo - arriva il “Ciclone Polare” : ecco l’avviso ufficiale della Protezione Civile con i Bollettini di Vigilanza [MAPPE] : Allerta Meteo – Un nuovo impulso perturbato di origine nord-atlantica già a partire dalle prime ore della giornata di domani raggiungerà le regioni settentrionali dell’Italia, specialmente quelle di ponente, e si estenderà gradualmente su quelle del Centro nel corso del pomeriggio-sera. Le precipitazioni saranno a prevalente carattere nevoso al nord e i venti, in progressiva intensificazione, saranno particolarmente forti su Liguria e ...

Allerta Meteo - avviso della protezione civile per Martedì 22 Gennaio : “Tanta neve al Centro fino a bassa quota - forte maltempo al Sud” [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – La presenza di un’ampia perturbazione sui settori Centro -orientali dell’Europa causa la discesa di impulsi instabili da latitudini settentrionali verso l’area mediterranea, determinando, a partire da oggi, la formazione sui mari occidentali italiani di aree di bassa pressione tipicamente invernali, associate a precipitazioni che interesseranno principalmente il Centro -sud, con nevicate a quote basse sulle zone interne del ...

Meteo Protezione Civile : domani maltempo e neve fino a bassa quota al Centro : maltempo in intensificazione nella giornata di domani , con piogge e temporali diffusi sull'Italia Centro -meridionale. Previste anche nevicate fino a quote medio-basse al Centro . Ecco il bollettino...

Meteo Protezione Civile oggi : instabilita' diffusa al centro-sud : La giornata odierna trascorrerà con condizioni di instabilità, in particolar modo sulle regioni centrali e sui settori tirrenici. Ecco il bollettino Meteo della Protezione Civile per...

Meteo Protezione Civile domani : condizioni fra il variabile e l'instabile sull'Italia : La giornata di domani sarà ancora all'insegna della variabilità e di condizioni leggermente instabili, in particolare precipitazioni sono attese sui settori tirrenici della penisola. Ecco il...

Fenomeni Meteo estremi : Indra con EUMETSAT rafforza la protezione dei cittadini europei : Indra sta sviluppando insieme alla European Organisation for the Exploitation of meteorological Satellites (EUMETSAT) un sistema innovativo che rafforzerà la protezione dei cittadini e dell’economia europea contro i Fenomeni meteorologici avversi, sempre più frequenti e devastanti a causa dell’avanzamento del cambiamento clima. Il sistema calibra con assoluta precisione lo strumento con cui i satelliti MetOp misurano la velocità del ...