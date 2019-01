Navigator | Regioni in allarme

huffingtonpost

(Di lunedì 21 gennaio 2019) È una catena fragile perché gli anelli che la compongono sono stati messi insieme senza tenere conto dei tempi di incastro. E ora che dalla carta bisogna passare ai fatti - con la promessa, che è anche necessità, dei 5 Stelle di partire a fine aprile, prima delle elezioni europee - questi tempi fanno esplodere criticità, rischi, confusione. Il primo passo istituzionale per la posa a terra del reddito di cittadinanza - l'incontro tra Luigi Di Maio e gli assessori regionali al Lavoro - si consuma in un'atmosfera rarefatta, complice anche la priorità del caso migranti-Francia per il governo. Ma c'è un suono che rimbomba: è il grido di dolore degli enti locali. Cristina Grieco, coordinatrice dei rappresentanti regionali, lo spiega a Huffpost: "I centri per l'impiego sicuramente non saranno rafforzati entro fine aprile. Il pericolo ...