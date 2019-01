Matera 2019 | Capitale europea della Cultura | le foto della cerimonia di inaugurazione

Matera 2019 - Conte : 'Oggi è la giornata di riscossa del Sud' - : Nel giorno in cui la città lucana diventa Capitale europea della Cultura il premier ha sottolineato che "Matera è di una bellezza che il mondo ci invidia". "Un nuovo modello di sviluppo per il Sud", ...

Matera 2019 - Conte : "Oggi è la giornata di riscossa del Sud" : Matera 2019, Conte: "Oggi è la giornata di riscossa del Sud" Nel giorno in cui la città lucana diventa Capitale europea della Cultura il premier ha sottolineato che “Matera è di una bellezza che il mondo ci invidia”. “Un nuovo modello di sviluppo per il Sud”, annuncia il ministro Bonisoli Parole ...

Matera Capitale europea della Cultura 2019 - Conte alla cerimonia inaugurale : “Da qui deve partire la riscossa del Sud” : È il giorno della cerimonia inaugurale dell’anno da Capitale europea della Cultura per Matera. “Da questo sole deve partire la riscossa di Matera e del Sud“, ha detto il premier Giuseppe Conte entrando nell’auditorium della Cava del Sole. In serata, dopo una visita nel centro storico a ridosso dei rioni Sassi, il presidente del Consiglio sarà in piazza San Pietro Caveoso per il momento clou della giornata che sarà trasmesso dalle ...

Matera da oggi è Capitale europea della cultura 2019 : Il mondo la conosce come la ‘Città dei Sassi’, per le tipiche costruzioni di pietra arroccate una sull’altra, che la fanno diventare simile ad un presepe. Matera è uno degli insediamenti umani più antichi, preceduto da ottomila anni di storia che l’hanno accompagnato fino ai nostri giorni. Da oggi, 19 gennaio, la città della Basilicata è diventata ‘Capitale europea della cultura per il 2019’ insieme alla città di Plovdiv in Bulgaria. Matera ...