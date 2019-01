Metallica | per i lettori di ' Metal Hammer' il miglior brano della band è Master of Puppets

Blastingnews

: All'interno dell'automobile era stata installata una cisterna metallica da 1000 litri per l'erogazione di gasolio,… - borrelliluigim : All'interno dell'automobile era stata installata una cisterna metallica da 1000 litri per l'erogazione di gasolio,… - infoitcultura : Da Miley Cyrus ai Metallica, parata di stelle al concerto tributo per Chris Cornell a Los Angeles - Saralpfamily : RT @vh1italia: Standing ovation per la figlia di Chris Cornell che ha cantato 'Redemption Song'. Sul palco per #IAmTheHighway, il tributo l… -

(Di giovedì 17 gennaio 2019) Non è mai facile per dei fan scegliere le canzoni preferitepropria: a questa domanda però hanno risposto idel magazine musicale, i quali hanno votato la propria canzone preferita dei: la vincitrice risultaof, contenuta nell'omonimo album del 1986.Il sondaggio Il sondaggio ha visto la partecipazione di poco meno di 36.000 votanti: ipotevano scegliere tra gli oltre 150 brani all'internodiscografia dei: la vincitrice,Of, ha conquistato il primo posto di questa speciale classifica con quasi il 10% dei voti. A seguire troviamo un altro singolo epocale, One, contenuto nell'album Justice For All, mentre al terzo posto si piazza Fade to Black, contenuta nel loro secondo album Ride The Lightning, pubblicato nel 1984.Qui sotto sono riportate tutte quante le prime 50 posizioni:...Continua ...