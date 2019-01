Brexit | Corbyn | «Nuovo referendum è una opzione» Theresa May lavora a un ' piano B'

Brexit - May si salva e tenta la via del dialogo Corbyn la gela : “Prima escluda il no deal” : Theresa May incassa la fiducia di Westminster (325 voti a 306), ribadisce il suo impegno per portare a compimento la Brexit e invita i leader dei partiti a un incontro a Downing Street per delineare un percorso condiviso. La proposta di mediazione si scontra subito con una rete di precondizioni che allontanano per ora la possibilità di trovare un t...

Brexit - stasera il voto sulla fiducia a May Corbyn : “Si dimetta - governo è zombie” Premier : “Elezioni sono strada peggiore” : Il voto di ieri con cui la Camera dei Comuni ha bocciato l’accordo sulla Brexit dimostra che il governo Tory di Theresa May non ha una maggioranza sulla “questione più vitale che è di fronte” al Regno Unito e non è in grado di controllare la Camera dei Comuni. E’ l’affondo portato dal leader dell’opposizione laburista Jeremy Corbyn nell’intervento di apertura del dibattito della sua mozione di sfiducia, chiedendo ...

Parlamento UK affonda proposta Brexit di May. Caos politico - Corbyn presenta mozione sfiducia : Caos politico nel Regno Unito, dopo che il Parlamento britannico ha bocciato l'accordo sulla Brexit che la premier Theresa May aveva raggiunto con Bruxelles. La proposta di May è stata bocciata ...

Brexit - il Parlamento inglese boccia l’accordo con l’Ue. Scontro tra Theresa May e Jeremy Corbyn : “Sconfitta devastante” : La Camera dei Comuni ha bocciato, con un significativo scarto, l’accordo raggiunto tra la prima ministra Theresa May e l’Unione europea sulla Brexit, con 432 voti contrari e 202 favorevoli. May ha preso la parola chiedendo alle opposizioni di presentare una mozione di sfiducia al governo e dichiarando che non era stata presentata, dagli avversari politici, nessuna proposta alternativa per l’uscita dall’Ue. Il leader dei ...

Corbyn : Brexit senza accordo con Ue sarebbe catastrofica - : La dichiarazione del leader laburista è arrivata un giorno dopo che Bloomberg ha riferito che un gruppo di ministri ha esortato Theresa May a chiedere aiuto a Jeremy Corbyn se il Parlamento avesse ...

Perché ai militanti laburisti non piace la Brexit di Corbyn : Roma. “Hate Brexit, Love Corbyn”. Il titolo dell’ultimo sondaggio di YouGov racchiude il paradosso degli attivisti del Labour: più sono europeisti e più sono entusiasti di Jeremy Corbyn. L’equazione apparentemente non ha molto senso Perché il leader laburista è un euroscettico di vecchia data e nel

Brexit - Jeremy Corbyn contro Theresa May. Avrebbe detto : 'Stupid Woman'. Il video del labiale - Sky TG24 - : Il leader laburista dopo uno scambio acceso con la premier alla Camera dei Comuni non si sarebbe trattenuto e Avrebbe borbottato l'offesa. Immediata la richiesta di spiegazioni. "Ha detto stupide ...

Brexit - voto dal 14/1. Corbyn annuncia : "Sfiducia alla May" : La premier britannica si prepara a una nuova mozione di sfiducia. È trascorsa meno di una settimana dalla sfiducia interna al suo Partito conservatore che già la attende un nuovo banco di prova. Ieri ...

Brexit - Corbyn presenta una mozione di sfiducia contro la premier Theresa May : “Inaccettabile rimandare voto a gennaio” : Jeremy Corbyn ha presentato una mozione di sfiducia contro la premier Theresa May. I commentatori sottolineano che la mozione presentata alla fine del dibattito ai Comuni dal leader del Labour non è contro il governo ma solo contro la primo ministro e non sarà legalmente vincolante, anche se avrà un forte valore politico. “rimandare il voto sull’intesa Brexit a gennaio è inaccettabile”, ha detto Corbyn. Nel pomeriggio il primo ...

Brexit : Corbyn - May è a un punto morto : ANSA, - LONDRA, 14 DIC - "Le ultime 24 ore hanno confermato che la Brexit di Theresa May è morta e sepolta": così il leader laburista, Jeremy Corbyn, che rinfaccia alla premier Tory d'aver "...

