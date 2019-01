Salone dell' Alta Orologeria di Ginevra | tutte le novità

gqitalia

: #17gennaio Alle ore 17:00, presso il Salone d’Onore del Museo Storico dell’Arma dei #Carabinieri a #Roma, si terrà… - _Carabinieri_ : #17gennaio Alle ore 17:00, presso il Salone d’Onore del Museo Storico dell’Arma dei #Carabinieri a #Roma, si terrà… - fisco24_info : FCA, Manley: «Nel 2019 aumento della produzione e dubbi su Ecotassa e Brexit»: DETROIT - Il primo Salone di Detroit… - Nissanitalia : Abbiamo appena svelato questo spettacolo, in perfetto stile #Nissan #IntelligentMobility! Scopri il nostro nuovo co… -

(Di lunedì 14 gennaio 2019) Cosa aspettarsi in occasione deldi, in calendario dal 14 al 17 gennaio? La risposta a questa domanda lascia aperta ancora molti spazi, ma qualche informazione è già trapelata....Chi esce... Sarà l'ultima edizione ad avere tra i suoi protagonisti principali Audemars Piguet e Richard Mille. Le due maison hanno infatti annunciato che dal 2020 troveranno modi alternativi per presentare le proprie. Un fulmine a ciel sereno? Non esattamente (tranne per gli organizzatori, ovvio): in fondo non ci sono grossi motivi di partecipare a una fiera, specialmente per maison che stanno sempre più puntando sulla distribuzione diretta e che quindi non necessitano di particolari momenti di incontro con i distributori. E' questo, con ogni probabilità, il motivo per il quale, già da quest'anno, scomparirà lo stand di Van Cleef & Arpels.Chi entra Senza ...