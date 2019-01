Combinata nordica | Classifica Coppa del Mondo 2019 | la graduatoria aggiornata Jarl

Combinata nordica – Primo trionfo stagionale per Annika Sieff : l’azzurra fa sua la Gundersen di Schonach : Annika Sieff, Primo trionfo stagionale a Schonach: sua la Gundersen di Alpen Cup, sul podio anche Daniela Dejori Festa italiana a Schonach, in Germania, dove si è tenuta la nona gara stagionale di Alpen Cup. La 15enne Annika Sieff ha ottenuto il Primo successo dell’anno e il quarto nella sua giovanissima carriera, risultando nettamente la migliore nel segmento di salto e riuscendo a resistere all’assalto delle avversarie ...

Combinata nordica – Coppa del Mondo : Pittin 17° in Val di Fiemme - primo successo per Geiger : Pittin chiude 17° in Val di Fiemme e resta leader del Best Skier Trophy. primo trionfo in carriera di Geiger La Val di Fiemme sorride alla Germania. Dopo il primo trionfo stagionale di Johannes Ryzdek nella Gundersen di venerdì e il doppio podio nella team sprint del sabato, la nazionale tedesca si regala una magnifica doppietta nella gara conclusiva della tappa italiana di Coppa del Mondo di Combinata Nordica: a vincere per la prima ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Val di Fiemme 2019 : Vinzenz Geiger supera Rydzek - 17mo Pittin : È ancora la Germania ad esultare nel week-end di gare per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Combinata nordica in Val di Fiemme. Nella seconda ed ultima Gundersen del fine settimana italiano il giovane Vinzenz Geiger, classe 1997, coglie il primo successo a livello individuale della carriera (si era già imposto in una team sprint e in una staffetta). Sono i teutonici a fare la voce grossa nella prova di sci di fondo sui 10 chilometri, ...

Combinata nordica – In Val di Fiemme Pittin e Costa deludono nel salto - le loro posizioni in vista della 10 km di fondo : Costa 24° e Pittin 26° dopo il salto nella Gundersen in Val di Fiemme. Assente Riiber, in testa c’è l’austriaco Rehrl: alle 14.30 i 10 km di fondo Stavolta sognare è impossibile: Samuel Costa e Alessandro Pittin, reduci dallo splendido quarto posto nella team sprint, partiranno troppo lontani dal vertice per sperare di centrare il primo podio stagionale, ma di sicuro sarà possibile un altro buon piazzamento, soprattutto per il ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Val di Fiemme 2019 : Franz-Josef Rehrl domina nel salto - 26° Alessandro Pittin : L’austriaco Franz-Josef Rehrl vince con ampio margine il segmento di salto della seconda Gundersen in Val di Fiemme, valida per la Coppa del Mondo di Combinata nordica. Dal trampolino HS135 di Predazzo, Rehrl ha realizzato un salto di 128,5 metri con un punteggio complessivo di 143.1. Nel segmento di fondo l’austriaco partirà con 34” di vantaggio sul polacco Szczepan Kupczak (134.6), 36” sul giapponese Akito Watabe (134.1) e 37” sul tedesco ...

Combinata nordica e Salto Speciale in Val di Fiemme - Kobayashi ad un passo dalla leggenda : Kobayashi ad un passo dalla leggenda, batte i polacchi e cerca il record in Val di Fiemme nella prima giornata allo Stadio del Salto di Predazzo Oggi allo Stadio del Salto di Predazzo nella trentina Val di Fiemme si è sviluppato l’ennesimo show stellare del nipponico, in occasione della Coppa del Mondo di Salto Speciale subito dopo le competizioni di Combinata nordica. Nei due salti Kobayashi – letteralmente in stato di grazia – ha saputo ...

Sci – Coppa del Mondo Combinata nordica - Norvegia super : Italia ai piedi del podio : Day 3 per la Coppa del Mondo di combinata Nordica in Val di Fiemme. Nella Team Sprint la Norvegia resiste e balza sulla vetta davanti alle due formazioni tedesche: Italia ai piedi del podio Scontro tra titani quello andato in scena oggi pomeriggio allo Stadio del Fondo di Lago di Tesero, dove si è disputata la prova sugli sci stretti della Team Sprint 2×7,5 di Coppa del Mondo di combinata Nordica. Norway I di Jan Schmid e di Joergen ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Val di Fiemme 2019 : la Norvegia vince la Team Sprint - Italia quarta con Costa e Pittin : La Norvegia vince la Team Sprint in Val di Fiemme, dove si sta svolgendo la quinta tappa stagionale della Coppa del Mondo di Combinata nordica. La coppia formata da Jan Schmid e Joergen Graabak ha confermato il primo posto ottenuto nel segmento di salto, mantenendo alle spalle Germania I (Johannes Ryzdek e Vinzenz Geiger) e Germania II (Eric Frenzel e Fabian Riessle), rispettivamente seconda e terza. Chiude invece ai piedi del podio l’Italia con ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Val di Fiemme 2019 : Samuel Costa ed Alessandro Pittin super nel salto. Si giocano il podio nella team sprint : Prima team sprint stagionale per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Combinata nordica: gara a coppie (7,5 chilometri di fondo ad inseguimento con tre cambi, uno per giro) che si disputa nell’appuntamento italiano in Val di Fiemme e, dopo il salto sul trampolino HS135 di Predazzo, i beniamini di casa sono in piena corsa per un grandissimo risultato. Samuel Costa ed Alessandro Pittin sono riusciti infatti a difendersi al meglio nella ...

Combinata nordica - Classifica Coppa del Mondo 2019 : la graduatoria aggiornata. Jarl Magnus Riiber allunga in testa : Jal Magnus Riiber, un unico dominatore per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Combinata nordica: il norvegese si lancia verso la sfera di cristallo. Ad attaccarlo sono gli squadroni austriaci e teutonici, oltre ai giapponesi Watabe. In casa Italia si punta tutto su Alessandro Pittin, mentre al rientro troviamo Samuel Costa. Andiamo a scoprire la Classifica generale di Coppa aggiornata. Classifica generale Coppa del Mondo Combinata nordica ...

Combinata nordica - Rydzek vince in Val di Fiemme : Pittin sfiora la top ten e comanda il Best Skier Trophy : Pittin sfiora la top ten con il quarto tempo sugli sci: 12° nonostante una caduta, ora è leader del Best Skier Trophy. Costa in zona punti, in Val di Fiemme trionfa Ryzdek La top ten non arriva di pochissimo e sarebbe stata un’impresa straordinaria, ma la prova di Alessandro Pittin in Val di Fiemme è comunque da ricordare. L’azzurro rimonta dalla venticinquesima all’undicesima posizione nello stadio del fondo di Lago di ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Val di Fiemme 2019 : Johannes Rydzek detta legge in rimonta - dodicesimo Alessandro Pittin : Arriva finalmente la prima vittoria tedesca a livello individuale per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Combinata nordica 2018-2019. Nell’unica tappa italiana, in Val di Fiemme, ad imporsi è Johannes Rydzek: rimonta vincente per il campione olimpico in carica. Si interrompe il dominio della Norvegia: il leader della classifica generale Jarl-Magnus Riiber non ne ha per tenere il ritmo dei migliori nel fondo e perde punti importanti in ...