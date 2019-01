Salto con gli sci | Coppa del Mondo Val di Fiemme 2019 | Ryoyu Kobayashi domina | Alex Insam

Salto con gli sci - miglior prestazione stagionale per Elena Runggaldier : l’azzurra è settima a Sapporo : A Sapporo la migliore Runggaldier dell’anno: è settima nelle qualificazioni. Anche Lara Malsiner centra la finale Elena Runggaldier centra la migliore prestazione stagionale a Sapporo, in Giappone. Nelle qualificazioni sull’HS137 l’azzurra classe 1990 chiude al settimo posto con un Salto da 115 metri valutato con una media del 17 dai giudici. Così, con 108.4 punti, entra nella top ten e solo la norvegese Maren Lundby è un ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Sapporo 2019 : Maren Lundby domina le qualificazioni - Elena Runggaldier è 7^ e Lara Malsiner 24^ : Riparte la Coppa del Mondo 2018-2019 di Salto con gli sci femminile con il primo atto della terza tappa stagionale a Sapporo, in Giappone, nel primo appuntamento della trasferta asiatica che si concluderà tra una settimana a Zao. Le qualificazioni odierne hanno definito le 40 partecipanti alla gara di domani e hanno fornito indicazioni interessanti sui valori messi in campo dalle principali protagoniste e candidate per il successo. La norvegese ...

Classifica Coppa del Mondo Salto con gli sci maschile 2018-2019 : la graduatoria aggiornata. Ryoyu Kobayashi fa il vuoto : Dopo una stagione completamente dominata dal polacco Kamil Stoch, si riapre la caccia alla Coppa del Mondo 2018-2019 di salto con gli sci maschile. Il favorito principale resta sicuramente Stoch, ma nella stagione post-olimpica le sorprese sono dietro l’angolo quindi attenzione ai vari Ryoyu Kobayashi, Piotr Zyla ed Evgeniy Klimov, vincitore della Classifica generale del Grand Prix estivo. La pattuglia tedesca e quella norvegese proveranno ...

Classifica Coppa del Mondo Salto con gli sci femminile 2018-2019 : la graduatoria aggiornata. Althaus rimane in vetta - Lara Malsiner sale in 16^ piazza : La Coppa del Mondo 2018-2019 di salto con gli sci femminile vedrà la grande sfida tra le tre protagoniste assolute della passata stagione: Maren Lundby, Sara Takanashi e Katharina Althaus. La norvegese è la detentrice della Sfera di Cristallo e campionessa olimpica in carica, ma dovrà vedersela con la fenomenale nipponica vincitrice di quattro Coppe del Mondo. La tedesca Althaus, argento alle Olimpiadi di Pyeongchang, proverà a fare il ...

Calciomercato Napoli - dall’asSalto Psg per Allan all’incontro per Lozano : Calciomercato Napoli – Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio tramite il proprio sito ufficiale, il Calciomercato del Napoli sarebbe in pieno fermento. Il club azzurro non avrebbe alcuna intenzione di rinunciare ad Allan: il centrocampista brasiliano infatti sarebbe considerato incedibile. Anche per questa ragione oggi a Castelvolturno si sono incontrati il direttore sportivo della […] L'articolo Calciomercato Napoli, ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Sapporo 2019 : si preannuncia una lotta a tre per il successo tra Katharina Althaus - Maren Lundby e Sara Takanashi. Azzurre per la top-10 : Dopo uno stop di più di tre settimane ricomincia la Coppa del Mondo di Salto con gli sci femminile 2018-2019, che si appresta ad affrontare la trasferta asiatica con un doppio appuntamento in Giappone, prima a Sapporo (dall’11 al 13) ed in seguito a Zao (dal 17 al 20). Il circuito maggiore femminile entrerà definitivamente nel vivo nelle prossime settimane, con sei tappe di Coppa del Mondo nell’arco di 37 giorni prima ...

Scontri festa Lazio - il retroscena shock : “ecco il momento dell’asSalto” : Notte di tensione a Roma durante e dopo la festa per i 119 anni della Lazio, una serata di festa che si è trasformata in ben altro. Nel dettaglio 300 tifosi hanno attaccato gli agenti di polizia del Reparto Mobile di Roma nel quartiere Prati. “Intorno alla mezzanotte su via Cola di Rienzo – racconta all’Adnkronos Andrea Cecchini, presidente del sindacato di polizia ‘Italia Celere’ – un fronte di 300 ...

Salto con gli sci - cinque gli azzurri presente a Predazzo per gli allenamenti in vista della tappa di CdM : Con Insam ci sono anche Colloredo, i fratelli Bresadola e Federico Cecon agli allenamenti per la tappa di Cdm a Predazzo Il contingente italiano per la tappa di Coppa del mondo di Salto in programma questo weekend a Predazzo, in Val di Fiemme, sarà più ricco rispetto ai precedenti appuntamenti. Agli allenamenti in corso sull’HS135 stanno partecipando in cinque: oltre ad Alex Insam, rappresentante fisso della squadra azzurra in ...

