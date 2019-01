ilfattoquotidiano

: ???? ICYMI James Harden is an mvp candidate, the hottest player in the #NBA, the only one on a 40pt streak. That’s ho… - dchinellato : ???? ICYMI James Harden is an mvp candidate, the hottest player in the #NBA, the only one on a 40pt streak. That’s ho… - FQMagazineit : L’uomo di cui è innamorata la respinge, lei gli manda 159mila messaggi: “Preparerò il sushi con i tuoi reni e userò… - emimanga : RT @RealfonsoTiz: #UmbertoEco “Per me l’uomo colto non è colui che sa quando è nato Napoleone, ma colui che sa dove andare a cercare l’info… -

(Di sabato 5 gennaio 2019) “Preparerò il sushi con i tuoi reni e userò le ossa delle tue mani come bacchette“. Questo è solo uno deiche Jacquelyn Ades, una donna di 31 della Floridava all’uomo di cui si erae che l’aveva respinta. I due si erano conosciuti su un sito di appuntamenti e poi si erano incontrati di persona e lui l’aveva respinta. Lei, però, non si è rassegnata all’amore non corrisposto ed è diventata una stalker: non si è limitata infatti a tempestarlo dima ha anche fatto irruzione in casa sua e ha usato il suo bagno per fargli un dispetto, oltre a presentarsi nell’azienda di prodotti per la pelle di cui l’uomo è amministratore delegato, spacciandosi per la moglie.Woman arrested last year for stalking male date sent him 159,000 texts https://t.co/6bq0j53BXC via @MailOnline#Arizona residents. Attention all ...