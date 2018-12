Qual è davvero la qualità del rapporto tra scienza e società in Italia?

Reddito di cittadinanza - falso sito 'Imps' : boom di accessi e Qualcuno ci casca davvero : Dopo le bufale online e l' assalto ai Caf nel Sud Italia , la ferma volontà di ottenere il Reddito di cittadinanza da parte degli italiani ha aggiunto un altro capitolo alla saga. Un falso sito dell'...

Alexander Zverev - predestinato diventato “Maestro” : ora il salto di Qualità negli Slam per aprire (davvero) una nuova era : Per molti queste Atp Finals – torneo che a marzo potrebbe essere assegnato a Torino – saranno ricordate come quelle del raccattapalle che, perdendo una pallina durante uno scambio, ha costretto il giudice di sedia a far ripetere un importante punto nel tie-break decisivo del secondo set nella semifinale contro Roger Federer. Per altri invece un passaggio inevitabile quanto atteso. Alexander Zverev domenica sera è ...

Quali furono davvero le prime parole di Neil Armstrong sulla Luna : L'affascinante storia della frase più famosa delle esplorazioni spaziali del Novecento, e di un dubbio fonetico difficile da risolvere The post Quali furono davvero le prime parole di Neil Armstrong sulla Luna appeared first on Il Post.

Giulia Salemi/ Video - il bacio con Francesco Monte ha significato davvero Qualcosa? (Grande Fratello Vip) : Giulia Salemi al Grande Fratello Vip ha finalmente baciato Francesco Monte, rimane però qualche dubbio sul fatto che tra loro possa nascere davvero qualcosa di importante.(Pubblicato il Mon, 29 Oct 2018 08:09:00 GMT)

Spread - Quali rischi corrono davvero le banche se va a 400 : La risposta è a metà strada tra chi si allarma e chi sta sereno. Da un lato anche a 400 punti base le maggiori banche italiane sono in grado di stare in piedi (solo Mps già soffre a 300). Dunque nessun allarme imminente. Almeno a livello di grandi istituti...

Davvero un regalo il 4G Kena Mobile? Limitazioni velocità e Quali clienti subito coinvolti : Il 4G Kena Mobile è pronto a sbarcare per tutti i clienti del vettore low-cost TIM. O per meglio dire, non proprio per tutti: almeno nell'immediato. E pure non alla velocità che qualcuno si aspetterebbe per la rete di connessione LTE. Il nuovo plus presenta delle Limitazioni da sottolineare e pure da esaminare infatti. Il 4G Kena Mobile è stato annunciato attraverso i canali social del vettore (@Kenamobile) nelle scorse ore. Le connessioni di ...

Juventus : personalità - Qualità e totale sicurezza - è davvero l’anno giusto? : Il match di ieri sera all’Old Trafford ha sottolineato una prestazione maiuscola da parte dei bianconeri. Un successo pesantissimo che proietta la Juventus a 9 punti nel girone: 5 punti di vantaggio sullo United, attualmente secondo e qualificazione agli ottavi di finale praticamente messa in cassa forte. Cos’ha sottolineato il match di ieri? Abbiamo assistito […] L'articolo Juventus: personalità, qualità e totale sicurezza, è ...

La strana storia di Giuseppe Niccolini - l'uomo con la doppia vita : è davvero morto o Qualcuno lo ha sequestrato? - Ultime Notizie Flash : La strana storia di Giuseppe Niccolini, l'uomo con la doppia vita: è davvero morto o qualcuno lo ha sequestrato? Ecco l'assurda storia dell'uomo che viveva tra Grosseto e la Polonia con una doppia ...

Servono davvero più fotocamere negli smartphone? Google ci dimostra che se ne può fare a meno mantenendo alta la Qualità delle foto. : Ormai quasi tutti gli smartphone presentati negli ultimi anni sono dotati di almeno due fotocamere posteriori , e la tendenza è destinata a salire considerando che lo standard si sta posizionando sulla presenza di almeno tre o più fotocamere. Noi utenti al giorno d’oggi cerchiamo uno smartphone con almeno due fotocamere posteriori, anche se alcune volte non sappiamo come e se vengono utilizzate durante gli scatti. Le doppie fotocamere o ...

