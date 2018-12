Mondiali per club | clamoroso | River Plate eliminato | passa l’Al-Ain

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018. Una tribù che nuota! Mix di giovani ed esperti per un’Italia mai così squadra : Una tribù che nuota e va anche forte. Se è vero che il Mondiale in vasca corta deve servire da laboratorio in vista deli appuntamenti più importanti, quelli estivi, si può dire che l’esperimento azzurro è pienamente riuscito. L’Italia, al momento, è una potenza del Nuoto mondiale a livello numerico e di qualità e le sette medaglie, tre d’argento e quattro di bronzo, non bastano a spiegare l’elevata qualità della partecipazione azzurra al ...

Mondiali : argento amaro per super Paltrinieri - Pellegrini nella storia. Il bilancio finale dell'Italnuoto : ... parte subito all'attacco, in testa sin dall'inizio a ritmi altissimi , chiude i primi 800 metri in 7'30"31 " che vale il nuovo record italiano- e fino ai 1000 metri nuota sotto al record del mondo, ...

IL BALLO DELLE DEBUTTANTI. Le 4 Nazionali di calcio femminile per la prima volta ai Mondiali : Sabato 7 dicembre si sono svolti i sorteggi dei raggruppamenti dei Mondiali di calcio femminile 2019, in programma dal 7 giugno al 7 luglio in Francia. Le 24 squadre partecipanti sono state suddivise in 6 gironi da 4. Tra queste 24 c’è anche l’Italia, che è riuscita a qualificarsi a vent’anni di distanza dall’ultima volta.Ma oltre alle azzurre e ad altre Nazionali già avvezze alla Coppa del Mondo, ce ne sono 4 che ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 - Gregorio Paltrinieri : “Sono contento per il tempo ma avrei potuto vincere” : Gregorio Paltrinieri si è tinto d’argento nella finale dei 1500 stile libero ad Hangzhou (Cina), sede dei Mondiali di Nuoto in vasca corta. Greg, nell’ultima giornata si è esibito in una gara di pregevolissima fattura, lottata fino in fondo con il suo rivale conclamato Mykhailo Romanchuk. L’ucraino ha vinto ma il secondo posto del carpigiano ha un grande valore perché ottenuto nuotando un tempo considerevole. Certo, un ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 - Gregorio Paltrinieri : “Sono contento per il tempo ma avrei potuto vincere” : Gregorio Paltrinieri si è tinto d’argento nella finale dei 1500 stile libero ad Hangzhou, sede dei Mondiali di Nuoto in vasca corta. Greg, nell’ultima giornata si è esibito in una gara di pregevolissima fattura, lottata fino in fondo con il suo rivale conclamato Mykhailo Romanchuk. L’ucraino ha vinto ma il secondo posto del carpigiano ha un grande valore perché ottenuto nuotando un tempo considerevole. Certo, un po’ di ...

Nuoto - Mondiali vasca corta : super Federica Pellegrini - staffetta di bronzo : Con un finale strepitoso Federica Pellegrini trascina la 4x100 mista donne alla medaglia di bronzo.Continua a leggere

Nuoto - Mondiali in vasca corta : Paltrinieri solo argento - perde l’oro per un soffio : La sesta ed ultima giornata dedicata alle finali dei Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta ad Hangzhou ha un esito agrodolce per il campione azzurro, Gregorio Paltrinieri: dopo aver condotto a lungo la prova dei 1500 metri stile libero, si arrende nel finale all'ucraino Mykhailo Romanchuk (14’09?14). argento per l'italiano (14’09?87)Continua a leggere

Nuoto – Mondiali vasca corta - Paltrinieri beffato sul finale : Romanchuk campione del mondo nei 1500 sl - splendido argento per Gregorio : splendido argento per Gregorio Paltrinieri nei 1500 stile libero ai Mondiali di Nuoto in vasca corta di Hangzhou: l’azzurro costretto ad arrendersi ad un ottimo Romanchuk Uno dei momenti più attesi dei Mondiali di Nuoto in vasca corta 2018 è arrivato: Gregorio Paltrinieri è sceso in vasca per la finalissima dei 1500 stile libero. Un inizio super per il campione italiano, che ben presto però si è dovuto difendere da uno strepitoso ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2018 in DIRETTA : Finali 16 dicembre. Paltrinieri sfida Romanchuk nei 1500 sl - Di Liddo per un sogno nei 100 farfalla : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta ed ultima giornata dedicata alle batterie dei Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta ad Hangzhou (Cina). Il Tennis Center dell’Expo Olimpica ed internazionale della città cinese sarà teatro di un day-6 che mette i brividi per quanto concerne i colori azzurri. Sono davvero tanti gli atleti del Bel Paese che gareggeranno nella piscina asiatica e lo spettacolo potrebbe essere per palati ...

Freccette - Mondiali 2018 : i risultati di oggi (15 dicembre). Ben quattro inglesi superano il primo turno : Anche nella giornata odierna sono andati in scena otto incontri ai Mondiali di Freccette: sei sfide erano valide per il primo turno (o turno preliminare), mentre gli altri due riguardavano il secondo turno (i trentaduesimi). Serata felice per l’Inghilterra, che ha visto ben quattro rappresentanti superare il primo scoglio della manifestazione. I successi inglesi portano la firma di Richard North, che supera per 3-2 il tedesco ...

Nuoto - Mondiali vasca corta 2018. Le parole degli azzurri : la gioia per i record di Cusinato - Carraro - Pellegrini e compagne : Non arrivano medaglie per l’Italia nella penultima giornata di gare ai Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta che si stanno disputando ad Hangzhou (Cina) ma questo sabato può ritenersi positivo visto che sono stati siglati ben cinque primati nazionali. La soddisfazione degli azzurri impegnati è evidente come traspare dalle dichiarazioni rilasciate ai microfoni della FederNuoto. ILARIA Cusinato realizza il record italiano dei 200 misti dove ...

A Pavia realizzate le tre super mappe dei terremoti Mondiali. Cosa possono 'vedere' : A Pavia, trenta chilometri a sud di Milano, c’è un team internazionale di scienziati e di ingegneri che studia i terremoti e sviluppa strumenti utili a ridurre il rischio sismico a livello globale. È Gem (Global Earthquake Model), una fondazione non profit sostenuta anche dalla Protezione Civile, che ha appena pubblicato tre mappe che descrivono la pericolosità e il rischio sismico di tutto il mondo. “Sono ...

Nuoto - Mondiali vasca corta : Martina Carraro ai piedi del podio nei 100 rana - il bronzo sfuma per 12 centesimi : Una grande gara dell'azzurra nella finale dei 100 rana non basta per ottenere il bronzo, che va alla Hansen per 12 centesimi Niente medaglia per Martina Carraro nei 100 rana, l'azzurra si ferma a ...

Nuoto – Mondiali vasca corta : Martina Carraro ai piedi del podio nei 100 rana - il bronzo sfuma per 12 centesimi : Una grande gara dell’azzurra nella finale dei 100 rana non basta per ottenere il bronzo, che va alla Hansen per 12 centesimi Niente medaglia per Martina Carraro nei 100 rana, l’azzurra si ferma a dodici centesimi dal bronzo al termine di una gara davvero consistente. L’oro va alla super giamaicana Atkinson, che non lascia scampo alle avversarie, in primis all’americana Meili che deve accontentarsi del ...