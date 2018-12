Pallavolo – CEV Champions League | niente da fare per l’Imoco | lo Schwerin si impone 3-0

Pallavolo – CEV Cup femminile : Busto Arsizio non dà scampo al Dresdener - tie-break fatale alle tedesche : La Yamamay E-Work Busto Arsizio supera il Dresdner al tie break nell’andata dei sedicesimi di finale Esordio vincente per la Yamamay E-Work Busto Arsizio nella nuova edizione della CEV Cup: al termine di una lunga battaglia, le Bustocche si sono imposte per 3-2 sulle tedesche del Dresdner SC nella gara di andata dei sedicesimi di finale. La partita non ha risparmiato emozioni ai tifosi accorsi al PalaYamamay per sostenere le ...

Pallavolo – Domani l’esordio di Modena nella CEV Champions League : ecco come seguirla in tv : nella serata di Domani l’Azimut Shoes Modena farà il suo esordio nella CEV Champions League: il match sarà trasmesso da DAZN in esclusiva Il tanto atteso momento è arrivato, Domani sera l’Azimut Leo Shoes Modena inizierà la sua avventura in Champions League ed il match sarà visibile in esclusiva su DAZN. Con l’inizio della fase a gironi, la piattaforma di streaming trasmetterà in esclusiva, in diretta e on demand, le partite delle ...

Pallavolo – Modena presenta le nuove maglie CEV Champions League : presenti Christenson e Rossini : Questa mattina, presso il PalaPanini, l’Azimut Leo Shoes Modena ha presentato le nuove maglie CEV Champions League, presenti Christenson e Rossini Si è tenuta questa mattina presso la sala stampa del PalaPanini la presentazione delle nuove maglie che Azimut Leo Shoes Modena indosserà nella CEV Champions League che inizierà giovedì sera a Civitanova contro Cucine Lube. Durante la conferenza erano a disposizione dei media il Dg Andrea ...

Pallavolo – Mattarella riceve la Nazionale femminile al Quirinale [GALLERY] : Sergio Mattarella riceve la Nazionale italiana femminile di Pallavolo finalista ai Mondiali 2018 al Quirinale “Vorrei tanto che il nostro Paese, in tutti gli ambienti, avesse il senso di coesione e di vicendevole sostegno e la correttezza nei confronti degli avversari che contraddistinguono questa Nazionale e più in generale la Pallavolo”. Con queste parole il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha accolto al ...