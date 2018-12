Maurizio Martina | Quando Nicola Zingaretti è diventato dirigente io ero alle

Maurizio Martina : "Il Pd rischia. Renzi? Faccia quello che crede - ma dentro il partito" : "Qualsiasi divisione del nostro campo in questo momento sarebbe un errore. dentro al Congresso del Partito democratico ognuno giochi il suo ruolo. Dobbiamo guardare avanti". Con queste parole Maurizio Martina, segretario uscente del Pd, risponde alle voci che ipotizzavano la volontà di Matteo Renzi di creare un soggetto politico. Nel suo intervento a Mezz'ora in Più ha ricordato che l'ex premier ha negato una eventuale ...

PD scissione ? Maurizio Martina attacca Matteo Renzi : “Fa male al paese” : Il Partito Democratico e la scissione da giorni gira questa voce, oggi Maurizio Martina parla a ruota libera contro Matteo Renzi “Matteo Renzi dovrebbe chiarire se vuole andare via dal Pd? Aspettiamo, dica quello che ritiene più utile. Ma serve restare uniti: chi divide il partito fa male all’Italia“. Così il candidato alla segreteria dem e segretario uscente, Maurizio Martina, dopo il ritiro della candidatura di Marco Minniti, sul quale ha ...

Maurizio Martina : “Rispetto la scelta di Minniti - Pd esca da logiche asfittiche” : Maurizio Martina, candidato alla segreteria del Pd, in un'intervista a Skytg24: ""Troppe volte noi alla prova dell'unità siamo mancati, ora molti, anche io, e tanti iscritti sono preoccupati da una discussione non all'altezza del Paese. Il tema fondamentale è l'Italia e il cambiamento del Pd per l'alternativa a questa destra pericolosa. Dividere il fronte, ha ragione Minniti, sarebbe un atto di irresponsabilità".Continua a leggere

Maurizio Martina : “Con un referendum raccoglieremo le firme per abrogare il Dl sicurezza : Maurizio Martina,in una conferenza stampa insieme a Matteo Richetti, ha avanzato una proposta ai suoi compagni di partito: di raccogliere le firme per un referendum abrogativo del decreto sicurezza Il segretario dimissionario del Pd Maurizio Martina, nell’ambito di una conferenza stampa tenuta oggi pomeriggio insieme al dem Matteo Richetti, ha avanzato ai compagni di partito una proposta: raccogliere le firme per un referendum abrogativo del ...

Primarie Pd : Matteo Richetti si sfila - sosterrà Maurizio Martina : Matteo Richetti si sfila dalla corsa alla leadership del Pd. E lo fa con un post su Facebook, nel quale annuncia che sosterrà il segretario uscente Maurizio Martina. "Ho promesso che avrei fatto politica diversamente - si legge sul suo profilo Fb - È il tempo di mantenere la promessa, anche se quando l'ho fatta credevo di darle vita in un altro modo."Piazza del Popolo me la ricordo. Molti mi chiedevano di candidarmi, ma tutti ...

Matteo Richetti ha ritirato la sua candidatura a segretario del PD per appoggiare Maurizio Martina : Il senatore Matteo Richetti ha annunciato di aver ritirato la sua candidatura a segretario del Partito Democratico e che al congresso appoggerà Maurizio Martina. Al momento restano quindi sei candidati alla guida del partito: Nicola Zingaretti, Marco Minniti, Maurizio Martina,

Primarie Pd - Matteo Richetti ritira la candidatura a segretario : sosterrà Maurizio Martina : Matteo Richetti si ritira dalle Primarie del Pd per sostenere la candidatura di Maurizio Martina: "Sosterremo Maurizio alla segreteria in una corsa comune, in cui contribuiremo con la nostra presenza, i nostri comitati, le nostre idee, alla campagna congressuale. Voglio dire una cosa, soprattutto ai più giovani: questo gesto di responsabilità, lo faccio soprattutto per voi. Per non sprecare il nostro percorso".Continua a leggere

Maurizio Martina - cambieremo nome al Partito Democratico : Il candidato alla segreteria in una intervista dichiara di voler provare a lanciare una nuova linea di Partito, ci chiameremo solo “Democrati” Le primarie devono essere il primo passo verso un nuovo soggetto politico. Per passare dal Partito Democratico ai democratici. Al plurale». Così il candidato alla segreteria del Partito Democratico, Maurizio Martina, in una intervista a Repubblica prova a lanciare una nuova linea, che sembra ...

Pd - Maurizio Martina ufficializza la sua candidatura : “Dobbiamo inchinarci ai nostri iscritti” : Maurizio Martina ufficializza la sua candidatura alla segreteria del Partito Democratico, lanciata dal circolo di San Lorenzo, a Roma. "Partire da un circolo democratico vuol dire ringraziare i nostri militanti per l'impegno. Dobbiamo inchinarci alla passione dei nostri iscritti e dei nostri militanti".Continua a leggere

Maurizio Martina si candiderà alla guida del PD : Maurizio Martina sarà sostenuto da diversi big da Delrio a Serracchiani. Maurizio Martina corre per la segreteria del Pd contro Nicola Zingaretti e Marco Minniti. L’ex segretario dem ufficializzerà la sua candidatura giovedì alle 13 in una conferenza stampa a Roma in un circolo del quartiere San Lorenzo, quello teatro dell’omicidio di Desirée Mariottini. Rompe gli indugi, quindi, l’ex ministro dei governi Renzi e Gentiloni e trasforma ...

Repubblica scrive che Maurizio Martina si candida a segretario del PD : Repubblica scrive che Maurizio Martina si candiderà alle primarie per il segretario del Partito Democratico e che lo annuncerà ufficialmente domani, giovedì. Sempre Repubblica aggiunge che sarà sostenuto tra gli altri da Graziano Del Rio, ex ministro delle Infrastrutture vicino

Maurizio Martina si candida alla segreteria del Pd : sfiderà Minniti e Zingaretti : Maurizio Martina si candida alla guida del Partito Democratico. Per la segreteria sfiderà i sei candidati già in campo, tra cui Nicola Zingaretti e Marco Minniti. L'ufficializzazione della candidatura arriverà domani, con una conferenza stampa nella sede del circolo di San Lorenzo, quartiere romano al centro delle cronache delle ultime settimane per l'omicidio di Desirée Mariottini.Continua a leggere