ilfattoquotidiano

: California, si addormenta al volante di una Tesla. La polizia riesce a fermarla - fattiamotore : California, si addormenta al volante di una Tesla. La polizia riesce a fermarla -

(Di lunedì 17 dicembre 2018) In futuro il pilota automatico ci salverà dal traffico e ci riporterà a casa sani e salvi dopo una serata di stravizi. E in, dove una certa “confidenzialità” con le auto a guida autonoma comincia a farsi sentire, c’è già chi ne sta approfittando, contravvenendo però alla legge: come il 45enne Alex Samek che, dopo essere salito sulla suaModel S, ha inserito il pilota automatico e, ubriaco, si èto bellamente sul sedile, cullato dai 110 km/h di velocità che la sua elettrica toccava sull’autostrada nel tragitto per ricondurlo a casa.Ad accorgersi in tempo di cosa stava succedendo è stata ladi Redwood City, che ha dovuto lavorare d’ingegno per capire come fermare l’auto in corsa. Per accertarsi del fatto che non era il conducente a rispondere ai comandi, ma esclusivamente l’autopilot, laha lanciato più volte ...