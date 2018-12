Palermo | oscuro affare di famiglia | ex militare ucciso a coltellate da moglie e due figli

Blastingnews

(Di domenica 16 dicembre 2018) "Mio marito era un violento": undidai contorni ancora incerti, è stato 'risolto' tra stretti congiunti, forse non in un impeto di follia condivisa, ma in esecuzione a un piano premeditato. Ha confessato Salvatrice Spataro, casalinga di 45 anni, e con lei, a seguire, due dei suoi quattro, Vittorio di 21 e Mario di 20. Insieme, nella notte tra venerdì e sabato, hannoPietro Ferrera, 45 anni, capo, rispettivamente marito e padre, ex, che con i duegestiva un bar. L'uomo è stato colpito con 20 fendenti nella casa familiare in via Falsomiele, periferia sud est diOmicidio in, caso senza precedenti Era stata Salvatrice Spataro a chiamare i soccorsi confessando all'istante di averlei il marito: "Venite, homio marito con diversee vicino a me c'è mioo tutto insanguinato", aveva detto agli ...