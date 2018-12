Cagliari-Napoli probabili formazioni Novità in attacco Meret in panchina

Cagliari-Napoli - probabili formazioni : Maran in emergenza : CAGLIARI NAPOLI probabili formazioni – “La Champions e’ una competizione straordinaria che andrebbe allargata e fatta durare di più e tutti la vivono con estrema concentrazione ed estremo desiderio di fare bene”. Parole e musica del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis alla vigilia del match con il Liverpool che ha segnato l’eliminazione degli […] L'articolo Cagliari-Napoli, probabili formazioni: ...

Cagliari-Napoli : ballottaggio tra Insigne e Mertens : Napoli a caccia di gol, tra Insigne e Mertens ballottaggio per entrare dal primo minuto L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che scrive: 'Favorito il napoletano per il posto accanto a Milik: Lorenzo e il belga non segnano in Serie A dal 2 novembre Di sicuro, i loro gol mancano a questo Napoli. Nelle ultime partite c'è ...

Cagliari-Napoli in TV e in streaming : Cagliari-Napoli sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky su Sky Sport Uno , canale 201, , Sky Sport Serie A , canale 202, e Sky Sport 251. Gli abbonati a Sky potranno seguirla in streaming ...

Dove vedere Cagliari-Napoli in tv e streaming : In esclusiva su Sky Cagliari-Napoli, primo posticipo domenicale del 16esimo turno del campionato di Serie A, comincerà questa sera alle ore 18.00. Per tutti coloro che vorranno seguire la partita in tv, i canali Sky detengono i diritti di esclusiva per il live dell’evento. Il match sarò visibile su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite, fibra). Telecronaca di Federico Zancan, mentre Lorenzo Minotti ...

La Juve vince il derby. Napoli a Cagliari con obbligo 3 punti : Con un rigore di Ronaldo. Il Napoli a Cagliari con l'obbligo dei tre punti. - 46 punti sui 48 disponibili, 15 vittorie nelle prime 16 giornate: la Juventus si prende anche il derby, lasciando al ...

Cagliari-Napoli - orario d’inizio e come vederla in tv. Le probabili formazioni : Oggi (domenica 16 dicembre) alle ore 18.00 il Napoli affronterà in trasferta il Cagliari nella sedicesima giornata della Serie A di calcio. I partenopei, reduci dall’eliminazione dalla Champions League, dovranno per forza conquistare i tre punti in questa sfida per restare in scia alla Juventus e mantenere a distanza l’Inter, visto che entrambe le squadre hanno vinto ieri. I sardi, dopo aver bloccato la Roma, proveranno invece a ripetersi per ...

Cagliari-Napoli - le probabili formazioni : Chi in casa non perde mai contro chi non vuole fermare la propria rincorsa al primo posto. Cagliari-Napoli è la quartultima partita in ordine temporale prevista dal calendario della 16giornata di ...

Serie A Cagliari - Maran : «Contro il Napoli senza paura» : Cagliari - " Affrontare il Napoli non deve impaurirci, ma dev'essere uno stimolo a fare di meglio". Così Rolando Maran nella conferenza stampa di presentazione della gara contro i partenopei. Queste ...

Cagliari-Napoli - Ancelotti : "Competitivi in Europa - ora recuperiamo in campionato" : L'eliminazione dalla Champions è un brutto ricordo da lasciare alle spalle. Il Napoli deve rituffarsi sul campionato e riprendere la rincorsa alla Juventus. La prima tappa è in Sardegna contro il ...

Cagliari-Napoli - i convocati di Ancelotti : out Mario Rui e Verdi : Gli uomini di Ancelotti Come annunciato in conferenza stampa, Carlo Ancelotti perde Mario Rui per la trasferta di Cagliari. Oltre al terzino, assente solo il lungodegente Chiriches. Il Napoli ha annunciato la lista dei convocati per il match di domani in Sardegna. Ecco l’elenco completo: Portieri: Meret, Ospina, Karnezis; Difensori: Hysaj, Malcuit, Ghoulam, Maksimovic, Albiol, Koulibaly, Luperto; Centrocampista: Diawara, Hamsik, Rog, ...

Cagliari - Napoli : cronaca diretta live - risultato in tempo reale : La cronaca minuto per minuto [ AGGIORNA LA diretta ] Domenica 16 dicembre alle ore 17:15 le formazioni ufficiali, dalle 18 la webcronaca della partita. QUI Cagliari La formazione sarda dovrebbe ...

Cagliari-Napoli - la conferenza di Ancelotti LIVE : LIVE 12:20 15 dic Il Cagliari è, con lo stesso Napoli e la Juventus, una delle tre formazioni ancora imbattute in casa. Nessuno è ancora passato alla Sardegna Arena, dove Rolando Maran contro il team ...

Cagliari-Napoli - Maran dovrà rinunciare a Srna e Pavoletti : L’articolo de L’Unione Sarda Il Cagliari dovrà affrontare dei problemi di formazione in vista del match interno contro il Napoli. Il tecnico Maran sarà costretto a fare a meno di molti uomini importanti, primo tra tutti Leonardo Pavoletti. Infortunatosi durante il riscaldamento di Cagliari-Roma, l’ex attaccante azzurro non potrà essere della partita. Anche Srna assente per squalifica, come Ceppitelli; ovviamente sarà ancora out ...