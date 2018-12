Repubblica Ceca | l’Ue sospende i fondi all’azienda del premier Babiš | “Conflitto di

Equitazione - Global Champions Playoffs Praga 2018 : tre azzurri in Repubblica Ceca per il gran finale annuale : Dopo le finali di Doha è tempo di play-off per il circuito Global Champions di Equitazione, che a Praga (Repubblica Ceca) vedrà sfidarsi i migliori cavalieri della competizione, con ben tre italiani al via. Stiamo parlando del 1° aviere Lorenzo De Luca in sella a Ensor de Litrange e Halifax vh Kluizebos (qualificato in occasione della tappa di Doha) e del caporal maggiore Alberto Zorzi, vincitore a Berlino, che si presenterà insieme a Contanga 3 ...

Repubblica Ceca : crescita economica al 2 - 4 per cento nel terzo trimestre 2018 : Praga, 30 nov 12:40 - , Agenzia Nova, - La crescita dell'economia Ceca su base annua è rimasta al 2,4 per cento nel terzo trimestre di quest'anno. Lo rivelano i dati rivisti dell'Ufficio... , Rep,

Repubblica Ceca : presidente Zeman rinnova critiche a ministro Esteri Petricek : Praga, 30 nov 11:09 - , Agenzia Nova, - Il ministro degli Esteri ceco Tomas Petricek commette errori grossolani e ha un'importanza minima nella politica del governo. Lo ha detto... , Rep,

Italia-Repubblica Ceca : avviato accordo operativo tra Friuli Venezia Giulia e Vysocina : ... Jiri Behounek, e l'intera giunta locale ha prodotto un piano d'azione bilaterale destinato a coinvolgere settori cardine quali ricerca, innovazione, salute, istruzione, turismo, cultura e sport. "...

LIVE Curling - Europei 2018 in DIRETTA : 20 novembre. L’Italia vola : 9-3 alla Germania. Azzurre 3-3 con la Repubblica Ceca dopo il quarto end : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata di gare degli Europei 2018 di Curling. Oggi si giocheranno due partite decisive per L’Italia in ottica qualificazione alle semifinali. Gli azzurri, che fino ad ora sono stati battuti solo dalla Svezia, affronteranno prima la Germania, terza in classifica, e poi la Scozia, attualmente appaiata alL’Italia. I nostri portacolori dovranno quindi ripetere le grandi prestazioni realizzate ...

Nations League - Repubblica Ceca salva grazie a Schick : Grandi emozioni nella quarta giornata del gruppo 1 di Lega B di Nations League , con il romanista Schick che al 32' segna il gol salvezza della Repubblica Ceca , che batte 1-0 la Slovacchia di Hamsik ...

Nations League : Schick salva la Repubblica Ceca - Slovacchia in C : Tanti "italiani" in campo nella serata di Nations League e tanti gol "italiani": ben 6. Brilla, su tutte, la stella del romanista Patrick Schick che, con una strepitosa rete, salva la Repubblica Ceca ...

Nations League – Tutti i risultati : pareggio della Germania contro l’Olanda - bene Repubblica Ceca e Norvegia : Anche la sesta giornata di Nations League è andata in scena con le partite in programma: clamoroso pareggio dell’Olanda in rimonta sulla Germania, bene Repubblica Ceca e Norvegia Dopo la sfida di Nations League tra Italia e Portogallo di sabato, anche tante altre Nazionali sono scese in campo per la sesta giornata del torneo di qualificazione agli Europei 2020. Tra i risultati da segnalare il pareggio della Germania contro ...

Nations League - Repubblica Ceca-Slovacchia su Eleven Sports : L'incontro tra le due formazioni vale la permanenza in Lega B. Primo posto già occupato dall'Ucraina, irraggiungibile a quota 9 punti. L'articolo Nations League, Repubblica Ceca-Slovacchia su Eleven Sports è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Repubblica Ceca - la siccità minaccia le tradizioni natalizie : ecco cosa si sono inventati per salvare le carpe : Gli abitanti della Repubblica Ceca dovranno pagare di più quest’anno per le loro tradizionali prelibatezze di Natale dopo la grave siccità che ha devastato la popolazione di carpe. La siccità ha surriscaldato e prosciugato i laghetti, riducendo drasticamente il numero di pesci in gran parte dello stato. Ma la situazione era diversa in Boemia, al confine con l’Austria, considerata l’”oasi” delle carpe. Anche quest’area è stata colpita dalla ...

Italia Under 18 - pareggio con la Repubblica Ceca. Under 19 ko contro l'Ungheria : L'Italia dei grandi gioca a San Siro, ma spazio anche ai giovanissimi. Gli azzurrini: l'Under 18 ha pareggiato per 3-3 contro la Repubblica Ceca , in una gara giocata a Roma nel centro sportivo dell'...

Softball - Europei 2019 : decise le sedi - si giocherà in Repubblica Ceca e Polonia : Saranno due i Paesi che ospiteranno gli Europei di Softball dal 30 giugno al 6 luglio 2019: la European Softball Federation (ESF) ha infatti assegnato a tre città di due nazioni diverse l’onere dell’organizzazione. In particolare, la ventunesima edizione della massima rassegna continentale si giocherà principalmente a Ostrava, in Repubblica Ceca, con alcune partite che si terranno a Frydek Mistek, sempre in territorio ceco, e a ...

Repubblica Ceca - basta Jankto : 1-0 alla Polonia : ROMA - Ancora una sconfitta per la Polonia che, battuta un mese fa dall'Italia in Nations League e condannata alla retrocessione, cede in casa per 1-0 alla Repubblica Ceca in amichevole. A Danzica ...

Volkswagen Passat - La produzione potrebbe essere spostata in Repubblica Ceca : Grandi manovre si stanno svolgendo all'interno del Gruppo Volkswagen che sta effettuando mosse strategiche nello scacchiere dei suoi stabilimenti. A Wolfsburg, infatti, secondo quanto riportato dalla testata tedesca Handesblatt, starebbero valutando di trasferire la produzione della Passat nell'impianto della Skoda a Kvasiny, in Repubblica Ceca, dalle cui linee attualmente esce la Octavia.Tre fabbriche tedesche per le elettriche. La ...