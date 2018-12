Champions League | la UEFA premia Ousmane Dembélé | suo il Goal of the Week

Champions ed Europa League - flop dei giocatori italiani : poche presenze da titolare e 16° posto tra i gol segnati : E forse non è un caso che i Bleus si siano laureati solo pochi mesi fa campioni del mondo. Una disamina che non è direttamente correlata al flop delle italiane nell'ultima giornata della fase a ...

Dopo la disfatta di Champions League torna la Serie A : le quote di Planetwin365 : Dopo la disfatta della due giorni di Champions League torna in campo la Serie A: occhi puntati sul derby Torino-Juventus, ecco le quote di Planetwin365 Davide contro Golia. In Italia non c’è un derby meno equilibrato di quello fra Torino e Juventus: nelle ultime 26 partite (fra Serie A e Coppa Italia) i granata hanno conquistato i 3 punti appena due volte. Eppure le sfide sono sempre ricche di emozioni e significati. I bianconeri ...

Sorteggio Champions League 2019 - ottavi : quando si svolge? Data - programma - orario d’inizio e tv : Il Sorteggio degli ottavi di finale della Champions League 2018-2019 di calcio si svolgerà lunedì 17 dicembre a Nyon (Svizzera). Le migliori 16 squadre d’Europa conosceranno gli avversari del primo turno a eliminazione diretta della massima competizione continentale. Le vincitrici degli otto gironi incroceranno le seconde classificate ma non saranno possibili match tra formazioni provenienti dalla stessa Nazione o che si sono già sfidate ...

Calendario Champions League 2018-2019 : le date e gli orari dai gironi alla finale. Il programma di tutte le partite. Come vederle in tv : L’urna di Montecarlo ha stabilito l’inizio, formale, della Champions League 2018-2019. Gli otto gironi sono stati definiti, con destino differente per le quattro italiane. Sorridono Juventus e Roma: i bianconeri affronteranno il pericolo Manchester United e l’insidia Valencia, ma restano favoriti per il primo posto nel gruppo H; i giallorossi, invece, nel gruppo G, dovranno vedersela con il Real Madrid ma anche con CSKA Mosca e ...

Champions League - Inter e Napoli hanno perso 9 - 5 milioni : ecco cosa servirà per recuperarli : L’eliminazione di Inter e Napoli dalla Champions League è costata ai due club 9,5 milioni di mancato incasso. La più importante competizione europea per club ha comunque fruttato consistenti introiti alle due società – 56 milioni per i nerazzurri e 46 per gli azzurri – che ora dovranno cercare di andare il più lontano possibile in Europa League per recuperare la somma già citata. L’accesso agli ottavi comporterebbe ...