Juventus | si pensa già al derby | problema al ginocchio per Cuadrado

Young Boys-Juventus - le probabili formazioni : Allegri non pensa al turnover : probabili formazioni JUVENTUS Young BOYS – La qualificazione agli ottavi di finale della Champions 2018-2019 è già in cassaforte, ma c’è ancora il primo posto nel girone da conquistare e per essere sicura di centrarlo la Juventus dovrà andare a vincere a Berna, contro lo Young Boys. I bianconeri hanno già iniziato lunedì a preparare […] L'articolo Young Boys-Juventus, le probabili formazioni: Allegri non pensa al turnover ...

Juventus - domenica di riposo per i bianconeri : da domani si pensa alla gara contro l'Inter : Dopo la bella vittoria contro la Fiorentina, Massimiliano Allegri ha concesso ai suoi ragazzi una domenica di riposo. I bianconeri ne hanno approfittato per trascorrere qualche ora di relax e si stanno ricaricando in vista delle prossime importanti partite. Da domani, però, la Juventus tornerà in campo e inizierà a mettere nel mirino la partita contro l'Inter. Massimiliano Allegri avrà l'Intera settimana a disposizione per poter decidere chi ...

Juventus - Bentancur non la pensa come Allegri : TORINO - Massimiliano Allegri è pragmatico e per nulla permaloso, vedasi le partite giocate da titolari da Benatia e Rugani dopo gli sfoghi del difensore marocchino e del padre del toscano, figurarsi ...

Juventus - si inizia a pensare alla gara contro la Fiorentina : non ci sarà Alex Sandro : Questa mattina, la Juve si è allenata alla Continassa per preparare la partita di sabato contro la Fiorentina. I bianconeri, oggi, hanno continuato a lavorare divisi in gruppi visto che chi ha giocato contro il Valencia si è ancora dedicato ad una sessione di recupero, mentre il resto del gruppo ha svolto una seduta basata sulla tecnica. Intanto, Massimiliano Allegri ha già iniziare a pensare alla formazione da schierare al Franchi e sta ...

Juventus - rivoluzione per le maglie 2019-2020 : si pensa a nuovi colori : Adidas è già al lavoro per preparare le divise per la prossima stagione della Juventus e pensa a un design inedito L'articolo Juventus, rivoluzione per le maglie 2019-2020: si pensa a nuovi colori è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Juventus - rivoluzione per le maglie 2019-2019 : Nike pensa a nuovi colori : La maglia della propria squadra del cuore rappresenta spesso un vero e proprio cimelio a cui si finisce per essere legati non solo per le vittorie conquistate sul campo, ma anche per alcuni ricordi personali che ci ricollegano a quella stagione. Questo non fa che generare grande curiosità di conoscere come potranno essere le divise […] L'articolo Juventus, rivoluzione per le maglie 2019-2019: Nike pensa a nuovi colori è stato realizzato da ...

Calciomercato Juventus - per il centrocampo si pensa a un grande ritorno : La Juventus, che ha lasciato nel 2015, gli è sempre rimasta nel cuore e adesso, a distanza di anni, i bianconeri potrebbero pensare di riportare a Torino Arturo Vidal. Il centrocampista cileno, dopo la finale di Berlino persa contro il Barcellona, lasciò l’Italia per approdare al Bayern, dove non ha più raggiunto i picchi di rendimento che l’avevano reso grande in Serie A. Il cileno, tra infortuni e comportamenti discutibili ...

Milan - Zapata pensa già alla Juventus : “sarebbe bello vincere con un gol di Higuain. CR7? Devastante” : Il difensore del Milan ha parlato del big match contro la Juventus, sottolineando come sarebbe esaltante battere i bianconeri con un gol di Higuain “La Juventus è una squadra forte, ha giocatori devastanti, è una squadra completa. E’ motivante giocare queste partite, bisogna essere coraggiosi“. Spada/LaPresse Così il difensore del Milan, Cristian Zapata, in merito al big match di domenica sera a San Siro contro i ...

Milan - è una vittoria che vale ‘6 punti’ : adesso Gattuso pensa in grande e sogna lo sgambetto alla Juventus - così i rossoneri sono rinati : Si è conclusa l’11^ giornata del campionato di Serie A, si sono affrontate Udinese e Milan in una partita che ha regalato emozioni incredibili fino all’ultimo secondo. La partita sembrava indirizzata verso lo 0-0, poi una follia a centrocampo della squadra di Velazquez ha permesso a Romagnoli di firmare la rete del successo, delirio dei tifosi rossoneri e terza vittoria consecutiva che apre importanti scenari per il futuro. Il ...

Juventus - Agnelli su Calciopoli : “Pensare sempre - parlarne mai” : Il presidente della Juventus Andrea Agnelli, in occasione dell’assemblea degli azionisti, ha risposto brevemente a una domanda su Calciopoli, ormai distante oltre dodici anni: “Sui noti fatti del 2006 faccio mia una frase di un azionista ‘pensare sempre, parlarne mai“. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE sempre AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE sempre AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo ...

Il calciomercato oggi – Juventus e Milan pensano ad uno scambio : Il calciomercato oggi – Si sta giocando una giornata importante valida per il campionato di Serie A, passo falso per la Juventus nella gara davanti al pubblico amico contro il Genoa. Ma a tenere banco sono anche le situazioni di mercato, in particolar modo si profila un’altra operazione tra Juventus e Milan dopo quelle in estate che hanno portato Bonucci, Caldara e Higuain a cambiare maglia. Secondo le ultime indiscrezione ...