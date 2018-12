«Solo Dio può riportarcelo» Gli amici e il tifo per Antonio |   il reporter italiano in

Pallotta insulta 'Libero' ma racconta Solo palloni : senza stadio - addio Roma : Presidente Pallotta è vero che ha deciso di vendere la Roma? 'È una fake news, sono bugie irresponsabili'. Presidente Pallotta, quanto aspetterà ancora per avere l' ok allo stadio? 'Aspetterò solo ...

San Giovanni Rotondo - incendio in un appartamento : muore 26enne disabile. Era Solo in casa : La vittima era affetta da autismo. Si indaga su cosa abbia causato l'incendio che ha interessato l'intero appartamento nel centro storico del comune del Foggiano. Il ragazzo è stato trasportato in ospedale dove è morto dopo poco

Roma - omicidio di Ferragosto in via Guido Reni : a Diotallevi Solo 15 anni : Fece a pezzi la sorella con la moto sega e poi tentò di far sparire il cadavere gettando i resti nei secchioni della spazzatura . Ora Maurizio Diotallevi è stato condannato ad , appena, 15anni e 4 ...

Non Solo Radio Radicale - senza fondi pubblici ecco i giornali che rischiano di sparire : Sono appena una decina i "grandi" giornali che attingono al fondo per l'editoria che nelle intenzioni del governo verrà...

Raggi : nessun allarmismo su stadio Roma - esito è Solo prima bozza : Roma – “No, assolutamente. Non farei allarmismi, come sapete ho voluto una due diligence per riesaminare gli esiti della conferenza dei servizi alla quale hanno partecipato tutte le istituzioni. Al momento e’ stato rilasciato un primo ‘draft’ sul quale ci sono delle valutazioni in corso”. “Quando ci sara’ poi la relazione finale capiremo come andare avanti con tutte le istituzioni ...

Port'Alba - addio libri : non Solo jeans - spuntano cinesi e tatuatori : Giorni strani a Port'Alba: la notizia di un noto marchio di abbigliamento giovanile interessato a rilevare i locali dell'ex libreria Guida lascia sotto choc alcuni e incuriositi altri....

Morta nel sonno a 19 anni - il papà l’ha trovata ormai senza vita : la causa è stata forse un’infezione - aveva Solo un fastidioso mal di gola : aveva 19 anni Vittoria Bellini, e apparentemente era lo specchio della salute. Ma il suo papà, andando a svegliarla questa mattina perché doveva prepararsi per andare a scuola, l’ha trovata Morta nel lettino della sua cameretta. La tragedia è avvenuta a Certosa, nel genovese. Vittoria frequentava il Liceo Classico Colombo ed era in buona salute; solo da un po’ di tempo accusava un mal di gola, fastidioso e tedioso, ma niente di ...

Euronics propone gli “Audio & Video Days” con sconti su Chromecast e non Solo : Euronics propone il nuovo volantino "Audio & Video Days", dedicato ai prodotti audio/Video: tra TV, monitor, speaker, soundbar, cuffie, autoradio e non solo spiccano Google Chromecast e Google Home Mini. L'articolo Euronics propone gli “Audio & Video Days” con sconti su Chromecast e non solo proviene da TuttoAndroid.

Delirio Castelli : "Mi attaccano Solo perché sono invidiosi" : 'Anche perché sto dando fastidio, perché al ministero sto bloccando tutte le marchette dei soliti stronzi', la butta lì per la gioia di Giovanni Tria che ora, con il ministero dell'Economia che ...

Pensioni : Quota100 Solo per 3 anni - nuove ipotesi allo studio del governo : Sarebbe pronta la riforma delle Pensioni che dovrà adesso essere tradotta in un emendamento alla legge di Bilancio 2019 al vaglio del Parlamento e di Bruxelles che guarda con grande attenzione e preoccupazione ai conti pubblici dell’Italia. In attesa della quota 41 per tutti, ovvero la possibilità di andare in pensione con 41 anni di anzianità contributiva a prescindere dall’età anagrafica, il pacchetto previdenziale su cui sta lavorando in ...

Alessandro Del Piero : quell'addio è stato Solo l'inizio : Un campione del mondo che si ritrova in mezzo a giocatori non di primissimo livello. Eccolo nello spogliatoio, nel delicatissimo momento pre-partita: 'È il momento in cui ogni giocatore si concentra ...

Fedez lascia X Factor e dice addio alla tv : “Voglio concentrarmi Solo sulla mia musica” : “Ho deciso di lasciare da parte tutto ciò che è televisione e di concentrami sulla mia musica”. Cogliendo tutti di sorpresa, Fedez ha annunciato il suo addio al mondo della televisione e, quindi, anche a X Factor. Questa sarà per lui l’ultima volta da giudice del famoso talent show di Sky. L’occasione per la “rivelazione” è il lancio del suo nuovo disco “Paranoia Airlines“, in uscita il prossimo 25 ...

Fedez lascia la televisione : Voglio concentrarmi Solo sulla mia musica. Addio ad XFactor : «Ho deciso di lasciare da parte tutto ciò che è televisione e di concentrami sulla mia musica». Tradotto: Fedez dice Addio a X Factor e alla televisione; dunque questa...

Fedez lascia la televisione : addio ad X Factor. Il rapper : «Voglio concentrarmi Solo sulla mia musica» : 'Ho deciso di lasciare da parte tutto ciò che è televisione e di concentrami sulla mia musica'. Tradotto: Fedez dice addio a X Factor e alla televisione ; dunque questa sarà la sua ultima volta da ...