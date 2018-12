Posticipi Serie C | trappola Cuneo per il Piacenza

RISULTATI SERIE C / Classifica aggiornata : i Posticipi del mercoledì - diretta gol live score girone B : RISULTATI SERIE C: Classifica aggiornata e diretta gol live score delle partite che si giocano oggi, martedì 11 dicembre, nel girone B per la 16giornata.

Serie A - variazione anticipi e Posticipi della 17ª e 18ª giornata : i dettagli : Serie A, sono state comunicate alcune variazioni in merito agli anticipi e posticipi della 17ª e 18ª giornata: i dettagli Serie A, sono state comunicate dalla Lega calcio alcune variazioni di orario delle gare che si giocheranno a cavallo di Natale. Due sono stati gli incontri spostati, Parma-Bologna del 22 dicembre e Spal-Udinese del 26 dicembre, entrambi slittati alle ore 18 dopo essere stati fissati inizialmente alle ore 15. 17ª ...

RISULTATI SERIE B/ Classifica aggiornata - diretta gol live score : in campo per i primi Posticipi - IlSussidiario.net : RISULTATI SERIE B: diretta gol live score delle partite e Classifica aggiornata. Oggi 25 novembre 2018 si giocano i posticipi della 13giornata.

Anticipi e Posticipi Serie B - date ed orari delle ultime tre giornate d’andata : Anticipi e posticipi Serie B – Il campionato di Serie B continua a regalare spettacolo ed emozioni, nelle ultime ore sono stati comunicati Anticipi e posticipi fino all’ultima giornata del girone d’andata. 17a GIORNATA DI ANDATA Venerdì 21 dicembre 2018 ore 21.00 ASCOLI – BRESCIA Sabato 22 dicembre 2018 ore 15.00 CREMONESE – CARPI ore 15.00 LIVORNO – H. VERONA Domenica 23 dicembre 2018 ore 12.30 SALERNITANA – ...

Risultati Serie C/ Classifica aggiornata e diretta gol live score della partita (Posticipi 8^ giornata) : Risultati Serie C: Classifica aggiornata e diretta gol live score delle partite, in programma oggi domenica 21 ottobre 2018 e valide per l'ottava giornata del campionato.(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 04:19:00 GMT)

Risultati Serie C/ Classifica aggiornata e diretta gol live score delle partite (Posticipi 7^ giornata) : Risultati Serie C: Classifica aggiornata e diretta gol live score delle partite, attese oggi giovedi 18 ottobre 2018, validi quali posticipi della settima giornata dei gironi A e C.(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 05:00:00 GMT)

Serie B : ecco gli anticipi e i Posticipi delle gare di campionato in programma dalla 13a alla 16a giornata? : ecco gli anticipi e i posticipi delle gare di campionato di Serie B in programma dalla 13a alla 16a giornata? anticipi E posticipi 13a GIORNATA DI ANDATA Venerdì 23 novembre 2018 ore 21.00 H. VERONA – PALERMO Sabato 24 novembre 2018 ore 18.00 BENEVENTO – PERUGIA Domenica 25 novembre 2018 ore 15.00 SPEZIA – FOGGIA ore 15.00 PESCARA – ASCOLI Domenica 25 novembre 2018 ore 21.00 LECCE – CREMONESE Lunedì 26 ...

Serie B - anticipi e Posticipi dalla 13ª alla 16ª giornata : MILANO - La Lega di Serie B ha pubblicato gli anticipi e i posticipi delle gare di campionato dalla tredicesima alla sedicesima giornata del campionato cadetto. Si parte il 23 novembre con Verona-...

Calcio - 8a giornata Serie A 2018-2019 : Juventus ad Udine - Napoli ed Inter nei Posticipi domenicali : L’ottava giornata di Serie A comincia questa sera da Torino, dove i granata padroni di casa ospiteranno un Frosinone ancora alla ricerca della prima vittoria. Sarà una partita speciale per Moreno Longo, che si gioca la permanenza sulla panchina dei laziali proprio contro la squadra del cuore e nel quale ha avuto le sue migliori stagioni da calciatore. Dall’altra parte c’è Mazzarri che cerca conferme dopo la vittoria nel finale ...

Calcio - 8a giornata Serie A 2018-2019 : Juventus ad Udine - Napoli ed Inter nei Posticipi domenicali : L’ottava giornata di Serie A comincia questa sera da Torino, dove i granata padroni di casa ospiteranno un Frosinone ancora alla ricerca della prima vittoria. Sarà una partita speciale per Moreno Longo, che si gioca la permanenza sulla panchina dei laziali proprio contro la squadra del suo cuore e nel quale ha avuto le sue migliori stagioni da calciatore. Dall’altra parte c’è un Mazzarri che cerca conferme dopo la vittoria nel ...