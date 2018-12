Nella guerra tra America e Cina c’è già una vittima | il Canada di Trudeau

Lavrov : la Russia non interferirà Nella guerra commerciale tra USA e Cina - : La Russia non intende intromettersi, spalleggiando un piuttosto che l'altra parte, nella guerra commerciale tra gli Stati Uniti e la Cina. Lo ha dichiarato oggi il ministro degli esteri russo Sergey ...

Khashoggi - "azienda italiana Nella cyber guerra saudita" : ... "Riteniamo che combattere il crimine dovrebbe essere semplice: forniamo una tecnologia offensiva efficace e di facile utilizzo alle community di polizia e intelligence e di tutto il mondo". Le ...

Omicidio Khashoggi - Wp : Anche srl italiana Nella cyber guerra saudita - : La denuncia di David Ignatius del Washington Post: "In Arabia saudita costruito un network di sorveglianza e di manipolazione dei social media per far avanzare l'agenda del principe e sopprimere i ...

Nella guerra di Berto "Il cielo è rosso" - ma non neorealista - : Le prime opere di Berto, eccettuato il racconto intitolato La colonna Feletti, furono scritte nel campo di prigionia di Hereford, in Texas, dove lo scrittore fu deportato dopo la disfatta sul fronte ...

Trump-Xi Jinping - scatta la tregua Nella guerra commerciale : La Casa Bianca: “incontro di grande successo”. Dal primo gennaio i dazi americani non aumenteranno. In cambio i cinesi acquisteranno più prodotti made in Usa. I negoziati continuano sui punti ancora aperti con una scadenza: novanta giorni ...

C’è una specie di tregua Nella guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina : Per i prossimi 90 giorni gli Stati Uniti non alzeranno le tariffe sui prodotti cinesi e la Cina comprerà un po' più di prodotti americani

Trump-Xi Jinping - scatta la tregua Nella guerra commerciale : Questa la cronaca. La tregua all'Hyatt di Baires La cena si è svolta al Park Hyatt di Buenos Aires, dove il presidente Trump ha soggiornato durante il G 20. Un lungo tavolo bianco, con una scia ...

Il ruolo del Corpo di spedizione brasiliano Nella seconda guerra mondiale - : Ogni novembre nella città italiana di Pistoia si tiene una partecipazione con la partecipazione di militari e civili in memoria dei soldati del Corpo di spedizione brasiliano , BEC, Força ...

A Palermo nessun accordo : Nella Libia tra guerra e pace l'incubo di 700mila migranti : nessun documento finale alla conferenza sulla Libia. Ma cosa è stato deciso allora a Palermo? L'unico vero successo è stato...

I 5 Stelle in guerra contro l'informazione - dimenticandosi del loro segreto di PulciNella : la Rai : ... che è alla base del pluralismo dell'informazione e del diritto di cronaca e di critica." Autore Ugo Longhi Categoria Politica

Guerra al cous cous Nella mensa a scuola. Mamme contro il menù multietnico : 'I nostri figli restano a digiuno' : Per dovere di cronaca, ci sono anche genitori che approvano la scelta di privilegiare quest'educazione alimentare. La risposta dell'assessora non si è fatta attendere: 'Ascolteremo le esigenze delle ...

Wang Qishan : La Cina vuole una soluzione 'comune accettabile' Nella guerra commerciale con gli Usa : Con toni più morbidi di altri leader cinesi, Wang ha detto che 'la Cina è favorevole che tutti i Paesi abbandonino la mentalità da guerra fredda e la mentalità della politica di dominio', opponendosi ...

Trump salva l'Italia Nella guerra delle sanzioni tra Usa e Iran. Ma l'esenzione per Roma non sarà a costo zero : Alla fine, l'Italia c'è. È nel "G8" degli 8 Paesi che verranno esentati dalle sanzioni Usa a Teheran e che potranno temporaneamente continuare a importare petrolio dall'Iran. Gli altri Paesi sono Cina, India, Corea del Sud, Turchia, Grecia, Giappone e Taiwan. Ad annunciarlo sono il segretario di Stato Usa Mike Pompeo e il segretario al Tesoro Steve Mnuchin. La Grecia è l'unico altro Paese europeo momentaneamente esentato. ...

Assergi e Camarda Nella Grande Guerra : ... l'Abruzzo, del maestoso Gran Sasso e della bella città dell'Aquila , realizzando, come annota lo storico Umberto Dante , 'forse l'immagine letteraria dell'Abruzzo più stampata e diffusa nel Mondo…'. ...