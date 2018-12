Italia | indice Zew fiducia economia peggiora a novembre

Seduta Euforica per l'indice delle società High Tech Italiane - +2 - 17% - : Molto positiva la giornata per il settore tecnologico in Italia , che non si discosta molto dal buon andamento dell' EURO STOXX Technology e che guadagna il 2,17%, dopo la chiusura di ieri a quota 45.

Si muove in territorio negativo l'indice dei beni personali Italiano - -1 - 27% - - scambi al ribasso per OVS : Il FTSE Italia Personal & Household Goods procede all'insegna delle vendite, nonostante la scia positiva disegnata dall' EURO STOXX Personal & Household Goods . L' indice FTSE Italia Personal & ...

Calcio - i migliori Italiani della quindicesima giornata di Serie A. Immobile e Quagliarella ancora a segno - Chiellini insuperabile : Tante partite spettacolari nella quindicesima giornata della Serie A di Calcio. Tra rimonte, pareggi all’ultimo minuto e molti gol, non è mancato il divertimento in questo week-end con la Juventus che batte l’Inter e resta saldamente al comando, mentre il Napoli si mantiene in scia. Andiamo quindi a scoprire quali sono stati i migliori calciatori italiani in campo in questo fine settimana di campionato. Giorgio Chiellini (Juventus): il centrale ...

L'indice del settore alimentare Italiano viaggia molto alto - +2 - 72% - - slancio per Campari : Si muove a passi da gigante il FTSE Italia Food & Beverage che fa anche meglio dell' EURO STOXX Food & Beverage , con un guadagno di 2.310,82 punti dopo che ieri ha archiviato la giornata a quota 84.

La quindicesima giornata di Serie A è pronta a dare spettacolo con il derby d’Italia e le quote di William Hill : Va in scena la quindicesima giornata di campionato, che si apre venerdì sera con il derby d’Italia. Juventus-Inter è una grande classica del calcio italiano e per l’occasione William Hill – il più autorevole bookmaker britannico – propone tante giocate interessanti. I padroni di casa sono nettamente favoriti (1.57): in caso di successo, i bianconeri potrebbero eguagliare la miglior partenza dopo 15 giornate nei cinque maggiori campionati ...

L'indice delle società High Tech Italiane si muove verso il basso - -4 - 53% - : Andamento depresso per il settore tecnologico in Italia . Un andamento che non sorprende dopo il netto calo registrato dall' EURO STOXX Technology . L' indice FTSE Italia Technology ha aperto la ...

L'indice delle società High Tech Italiane si è mosso verso il basso - -2 - 98% - : Andamento depresso per il settore tecnologico in Italia . Un andamento che non sorprende dopo il netto calo registrato dall' EURO STOXX Technology . L' indice FTSE Italia Technology ha chiuso la ...

L'indice del settore costruzioni Italiano si muove verso il basso - -1 - 50% - - in forte calo Buzzi Unicem : Andamento depresso per il comparto costruzioni in Italia . Un andamento che non sorprende dopo il netto calo registrato dall' EURO STOXX Construction & Materials . L' indice FTSE Italia Construction & ...

Giornata positiva per l'indice del settore alimentare Italiano - +2 - 68% - - corre Campari : corre il settore alimentare in Italia che allunga rispetto all'andamento piatto dell' EURO STOXX Food & Beverage e mostra un guadagno di 2.276,17 punti sui livelli della chiusura di ieri a quota 85.

Si muove in territorio negativo l'indice delle società High Tech Italiane - -1 - 50% - : Scambi negativi per il settore tecnologico in Italia , in sintonia con la debolezza evidenziata dall' EURO STOXX Technology . L' indice FTSE Italia Technology ha aperto a 49.918,76, in diminuzione di ...

Seduta molto negativa per l'indice delle società High Tech Italiane - -1 - 76% - - calo per STMicroelectronics : Rosso per il settore tecnologico in Italia che supera l'andamento in discesa dell' EURO STOXX Technology . L' indice FTSE Italia Technology ha aperto la giornata a quota 52.066,02 con una perdita di ...

L'indice del settore alimentare Italiano mostra segnali di resistenza - +0 - 63% - - positiva la giornata per Parmalat : Andamento moderato per il settore alimentare in Italia , che si muove in lieve rialzo rispetto alla chiusura di ieri, facendo meglio dell' EURO STOXX Food & Beverage che viaggia sottotono. L' indice ...

L'indice delle società High Tech Italiane si muove in territorio positivo - +6 - 45% - : Rally per il settore tecnologico in Italia , anticipato dall'ottima performance dell' EURO STOXX Technology . L' indice FTSE Italia Technology ha aperto a quota 49.969,56 e sta trattando a 53.018,24, ...

Calo per l'indice dei titoli bancari in Italia - -0 - 93% - : Calo per il FTSE Italia Banks che segue la scia dell'andamento in frazionale diminuzione dell' EURO STOXX Banks . L' indice FTSE Italia Banks scivola a quota 8.313,84 di 78,08 punti rispetto alla ...