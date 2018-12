Valeria Golino star a New York | «Non faccio bilanci | vivo nel presente E la mia Napoli è

Riccardo Scamarcio/ 'Rinunce? Sono abituato a mordere la vita. E su Valeria Golino...' - Verissimo - - IlSussidiario.net : Riccardo Scamarcio ospite di Silvia Toffanin a Verissimo apre ad un ritorno di fiamma con Valeria Golino. Il ricordo commosso di Ennio Fantastichini.

Riccardo Scamarcio - la confessione su Valeria Golino a Verissimo : Riccardo Scamarcio si commuove nello studio di Verissimo, parlando di Ennio Fantastichini, l’attore scomparso di recente, e Valeria Golino. Il 39enne ha ricordato il collega, morto lo scorso 1 dicembre dopo una lunga battaglia contro la leucemia. “Per me e per tanti altri attori che l’hanno vissuto è stata una persona determinante – ha raccontato a Silvia Toffanin -. Ho cominciato con lui moltissimo tempo fa, in un film dal ...

Verissimo - Riccardo Scamarcio : è veramente finita con Valeria Golino? : Riccardo Scamarcio parla di Valeria Golino a Verissimo Riccardo Scamarcio è stato intervistato da Silvia Toffanin e i telespettatori di Verissimo potranno udire le sue parole per intero soltanto domani, durante la penultima puntata del programma in rosa di Canale 5. Stando comunque alle anticipazioni che sono trapelate questa mattina, l’attore avrebbe dato molto spazio all’amore e sarebbe quindi stato impossibile per la nota ...

Riccardo Scamarcio - il ricordo di Ennio Fantastichini e su Valeria Golino… : Riccardo Scamarcio si racconta a Silvia Toffanin per la puntata dell’8 dicembre 2018. Il programma di Canale 5 accoglierà l’attore di Trani per parlare della sua vita privata e del suo ultimo lavoro, che lo vedrà presto come co-protagonista del film Testimone Invisibile. Riccardo Scamarcio parla inoltre dell’amico e collega Ennio Fantastichini, recentemente scomparso. L’intervista però diventerà anche occasione per fare ...

Riccardo Scamarcio a Verissimo : “Valeria Golino? Ci siamo lasciati ma chi lo sa…” : Verissimo, Riccardo Scamarcio: cosa ha detto sull’ex fidanzata Valeria Golino Riccardo Scamarcio è tornato a Verissimo, nella puntata in onda sabato 8 dicembre 2018. L’attore si è lasciato andare a confessioni sulla carriera e sulla vita privata. Impossibile dunque non parlare di Valeria Golino, la sua celebre ex fidanzata. I due, che si sono mollati […] L'articolo Riccardo Scamarcio a Verissimo: “Valeria Golino? Ci siamo ...

Verissimo - Riccardo Scamarcio : ‘Valeria Golino? Nella vita non ci si lascia mai’ : “Valeria è una grandissima attrice e regista. Lavorare con lei è stato, come sempre, essere a casa. Poi, ci siamo lasciati ma chi lo sa, magari….non ci si lascia mai Nella vita“. Riccardo Scamarcio si racconta alle telecamere di Verissimo in onda sabato 8 dicembre alle 16.00 su Canale 5. Ospite di Silvia Toffanin l’attore ricorda la fine della storia d’amore con Valeria Golino che lo ha diretto nel film Euforia. LEGGI: ...

Scamarcio riapre a Valeria Golino : "Ci siamo lasciati - ma...". Poi si commuove per Fantastichini : Ospite di 'Verissimo', l'attore pugliese apre il suo cuore al pubblico, dal rapporto con la ex (?) compagna all'amicizia con...

Riccardo Scamarcio a Verissimo : "Con Valeria Golino è finita - ma mai dire mai. Ennio Fantastichini mi mancherà moltissimo" : L'attore Riccardo Scamarcio, ospite di Verissimo nella puntata in onda domani, ha svelato a Silvia Toffanin alcuni aspetti della sua vita privata e della sua carriera.All'interno del rotocalco di Canale 5 l’attore si commuove ricordando il collega Ennio Fantastichini, scomparso lo scorso 1 dicembre: Per me e per tanti altri attori che l’hanno vissuto è stata una persona determinante. Ho cominciato con lui moltissimo tempo fa, in un film ...

Riccardo Scamarcio dimentica Valeria Golino : ecco chi è il nuovo amore : ‘C’eravamo tanto amati’, va bene, però poi bisogna andare avanti: dopo la fine della relazione di undici anni con Valeria Golino, a cui rimane legato da profonda amicizia, l’attore Riccardo Scamarcio adesso parrebbe proprio avere un nuovo amore. Il settimanale Spy lo ha infatti sorpreso insieme a una potenziale nuova fiamma, la modella Martina Massoni, con cui Scamarcio ha condiviso una cena in un ristorante milanese. Che ...

Egitto - al via il Cairo Film Festival : in gara anche 'Euforia' di Valeria Golino : Un'edizione storica. Così il presidente del Cairo International Film Festival, Mohamed Hefzy, ha definito la 40ma edizione del Cairo International Film Festival, Ciff, che quest'anno festeggia il suo ...

Valeria Golino sul set con Scamarcio : 'Così ho diretto il mio ex' : Valeria Golino è al cinema con "Euforia", il suo secondo film da regista. I protagonisti sono Valerio Mastandrea e Riccardo Scamarcio, che è stato per dodici anni compagno dell'attrice e regista: "La ...

Valeria Golino e l’inaspettata dichiarazione d’amore per Riccardo Scamarcio : Valeria Golino e la dichiarazione d’amore per Riccardo Scamarcio: “Lo amerò per sempre” Una vera e propria dichiarazione d’amore quella di Valeria Golino per Riccardo Scamarcio. La nota regista ha scelto di inserire nel cast di Euforia, tra i protagonisti, proprio l’ex compagno. I due hanno vissuto insieme ben undici anni di passione. Tra loro […] L'articolo Valeria Golino e l’inaspettata dichiarazione ...

Valeria GOLINO/ "Se avessi fatto Pretty Woman avrei avuto un'altra carriera - guarda la Roberts!" (Verissimo) : VALERIA GOLINO torna a Verissimo su Canale 5 per raccontare il nuovo film "Euforia" in uscita nelle sale italiane: nella pellicola ha diretto l'ex fidanzato Riccardo Scamarcio(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 18:25:00 GMT)

Valeria GOLINO/ "Riccardo Scamarcio e io siamo la famiglia l’uno dell’altra" (Verissimo) : VALERIA GOLINO torna a Verissimo su Canale 5 per raccontare il nuovo film "Euforia" in uscita nelle sale italiane: nella pellicola ha diretto l'ex fidanzato Riccardo Scamarcio(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 04:08:00 GMT)