Se le decorazioni di Natale le preparassimo in cucina? 5 idee per addobbare con gusto

(Di lunedì 10 dicembre 2018) Il presepe al pan di zenzeroStanding ovation per il presepe-panettone Tropical Christmas TreeCreazioni green, dall'anima orange La ghirlanda è servitaContrordine. Che siano belle non basta più. Ciò che conta, quest’anno, è che siano buone. Nordiche o minimaliste, shabby, chic a anche un po’ kitsch: quando si tratta di scegliere lenatalizie, ognuno ha i suoi gusti. Soprattutto se sono «commestibili».Siccome si dice che in questo periodo siano tutti un po’ più buoni, in attesa di verificare se la tesi sia vera a livello universale, possiamo applicarla alla categoria «». Niente più legno, latta, plastica o vetro. Spazio a presepi-panettone, centrotavola edibili e pineapple-tree: gli addobbi commestibili sono una scelta green e di tendenza, perfetta per uneco-chic al cento per cento.Nella gallery cinquenatalizie dedicate ai ...