(Di martedì 7 maggio 2024), 7 maggio 2024 - Sono iniziati da due giorni e proseguiranno fino a domenica 12 maggio i campionatidel Centro Sportivono (CSI) dica. Il palazzetto dello sport urbinate sarà sempre aperto a ingresso libero per chiunque voglia ammirare le splendide coreografie. Circa 1.560 atleti da 11 regionine si sfidano all'ombra dei torricini nelle discipline, individuali e a squadre, che prevede lo sport. L'età media degli atleti è bassissima: sono quasi tutti sotto i 15 anni, e per loro è un'esperienza unica potersi confrontare, in così giovane età, coi compagni di altre regioni e società. A giugno, il CSI porterà nella città ducale i campionatianche dica artistica.