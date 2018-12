Roma-Inter | l' arbitro Rocchi diffamato | scatta querela e in caso di condanna devolverà la

Sconcerti a CM : 'L'Inter va agli ottavi - ma non vale il Napoli. Roma squadra di nessuno. Cancelo stupisce. Il Milan...' : Temo che sia un cambiamento d'epoca, d'altra parte se tu calcoli che negli ultimi quindici anni è cambiato due-tre volte il mondo. Anche il calciatore è un'altra persona. Si è globalizzato pure lui. ...

Roma-Inter - l’arbitro Rocchi denuncerà chi lo ha offeso nel post gara : Non si placano le polemiche sull’utilizzo del Var scaturite dopo l’arbitraggio di Roma-Inter, posticipo della quattordicesima giornata di Serie A disputato lo scorso 2 dicembre. Il direttore del match, l’arbitro Gianluca Rocchi, appartenente alla sezione Aia di Firenze e internazionale dal 2008, ha infatti deciso di denunciare chi, superando il limite di cronaca, una volta terminata la partita lo ha diffamato con frasi ...

Lista di bimbi di etnia rom - scoppia il caso a Roma. Campidoglio : 'Procedura interna' : 'Alunni di etnia rom senza Isee'. La mail arrivata al Segretariato sociale, finita in Comune e stilata dall'Ufficio Quote contributive del XII Municipio ha scatenato un polverone. C'è un elenco di una ...

Roma - sgomberata ex fabbrica Penicillina : all’interno 40 presenti. Contestato il segretario del Pd Roma : sgomberata questa mattina, lunedì 10 dicembre, lo sgombero della ex fabbrica della Penicillina in Via Tiburtina a Roma. Solo una trentina le persone realmente allontanate dalla polizia. Gli altri, si parla di circa 600 residenti abituali, si erano già allontanati dal fabbricato nei giorni scorsi. Le associazioni di volontariato che assistono i senzatetto descrivono l’operazione come una grande messa in scena a favore di telecamere e media. ...

Andrea Di Persio racconta Jesus Christ Superstar al Sistina di Roma : intervista esclusiva : Torna a Roma, al teatro Sistina, “Jesus Christ Superstar” l’opera Rock per eccellenza. Abbiamo intervistato Pilato, interpretato da Andrea Di Persio. Cosa vuol dire essere un attore? Cosa vuol dire interpretare qualcun altro e nel frattempo essere sè stessi? Ogni artista ha una sua opinione a riguardo, ma di sicuro, andare in scena e fare l’attore lo si fa “solo per passione”, come ci ha ricordato Andrea Di Persio, raggiunto al telefono dopo il ...

'Il declino è colpa dei Romani'. Intervista dolente al sarto Battistoni : E comunque, se vogliamo buttarla in politica, posso dire che i romani hanno sbagliato a votare per tre volte di fila: con Alemanno, Marino e Raggi. L'ultimo sindaco ad aver avuto un'idea prospettica ...

Cagliari-Roma LIVE : squadre negli spogliatoi per l’intervallo [VIDEO] : INTERVALLO – Roma sul doppio vantaggio alla “Sardegna Arena” grazie ai gol di Cristante e di Kolarov (con la collaborazione di Cerri). I padroni di casa hanno provato a giocare palla a terra, ma il primo pericolo concreto per Olsen è arrivato al 45′. Troppo poco per impensierire i giallorossi, entrati in campo con la giusta convinzione. 45′ – Farias! Il brasiliano arriva davanti a Olsen, che lo ipnotizza ...