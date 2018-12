Papiro di Artemidoro? Un falso Pagato 3 milioni di euro nel 2004 | ma l' inchiesta di

Il falsario di talento e il Papiro di Artemidoro : "La certezza del falso è abbondantemente provata, quanto meno sulla base di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti. E' stato ritenuto inutile, quindi, disporre una consulenza tecnica, tanto più che i costi di questa non potrebbero essere giustificati, considerata l'estinzione del reato per

Papiro Artemidoro falso ma prescritto : 15.21 Scoperto negli anni Novanta e al centro di una querelle sulla sua autenticità, il Papiro di Artemidoro è -secondo i Pm di Torino - veramente falso .Ma la truffa è prescritta e archiviato il procedimento per Serop Simonian, che vendette il reperto per 2.750mila euro. Giunto all'attenzione degli studiosi negli anni Novanta e attribuito al geografo efesino del I secolo d.C, il Papiro arriva a Torino nel 2004. Due anni dopo i primi dubbi ...

Il Papiro di Artemidoro è un falso : nel 2004 fu venduto per quasi 3 milioni di euro : Il procuratore della Repubblica Antonio Spataro chiude la sua ultima inchiesta, relativa al Papiro di Artemidoro, acquistato nel 2004 per 2 milioni e 750 mila euro dalla Fondazione per l'arte della Compagnia di San Paolo per essere esposto al Museo Egizio. Si tratta di una gigantesca truffa che affonda le sue radici nell'Ottocento.Continua a leggere