LIVE Sport Invernali - DIRETTA 8 dicembre : l'Italia ci crede nello Sci alpino - Vittozzi e Wierer nella sprint di biathlon : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali , oggi sabato 8 dicembre, . Giornata dell'Immacolata particolarmente ricca e avvincente tra neve e

Sci alpino - Gigante Val d’Isere 2018 in DIRETTA : prima manche. Hirscher per tornare a vincere. Italia - serve una scossa : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima manche del Gigante maschile di Val d’Isere, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Si preannuncia grande spettacolo sulla Face de Bellevard, dove andrà in scena la terza sfida stagionale tra gli specialisti del Gigante dopo le sorprese di Beaver Creek. Il tedesco Luitz ha sorpreso tutti al grande ritorno dopo l’infortunio e il Circo Bianco potrebbe aver ...

Sci alpino - le gare di oggi a St. Moritz e Val d’Isere (8 dicembre) : gli orari e come vederle in tv : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19 saluta il nord America e torna in Europa per sbarcare in Val d’Isére, sulle Alpi francesi, per quanto riguarda gli uomini, ed a Sankt Moritz, in Svizzera, per quanto riguarda le donne. Per queste ultime saranno in programma un Supergigante nella giornata di sabato, ed il primo parallelo della stagione nella giornata successiva, mentre gli uomini saranno pronti per due prove tecniche, il gigante ...

Sci alpino - Gigante Val d’Isere 2018 : orario d’inizio e come vederlo in tv. I pettorali di partenza : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19 torna in Europa per il weekend della Val d’Isére, con gli atleti che saranno pronti per due prove tecniche, il Gigante sabato, e lo speciale domenica, con Marcel Hirscher che proverà subito ad allungare in classifica generale, puntando alla doppietta, pronto a sfidare il suo rivale numero uno, il norvegese Henrik Kristoffersen. I due grandi rivali hanno già fatto vedere in questo primo scorcio di ...

Sci alpino - SuperG St. Moritz 2018 : orario d’inizio e come vederlo in tv. I pettorali di partenza : La Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2018/19 torna in Europa, più precisamente a Sankt Moritz, in Svizzera, e esordisce con un SuperGigante, mentre domani toccherà al primo parallelo della stagione. Sulla pista elvetica vedremo all’opera le sciatrici specializzate nelle prove veloci che andranno a contendersi la seconda gara di questa disciplina in questo primo scorcio d’annata. Di seguito il calendario completo e tutti gli ...

Sci alpino - la Fis dà il via libera per le gare in Alta Badia : sono così 12 gli appuntamenti di CdM : Confermate anche le gare in Alta Badia, diventano dodici gli appuntamenti di Cdm fra uomini e donne in Italia Il sopralluogo dellsa Fis ha dato il via libera anche alla pista Gran Risa in Alta Badia e adesso diventano veramente invitanti i prossimi giorni della Coppa del mondo che approderà sia con gli uomini che con le donne sulle montagne italiane. Si partirà venerdì 14 dicembre sul Saslong con il supergigante maschile, seguito il giorno ...

Sci alpino - Gigante Val d’Isere 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Sabato 8 dicembre si disputerà il Gigante maschile della Val d’Isere 2018, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Sul pendio francese andrà in gara una gara sicuramente emozionante e spettacolare che sarà aperta da Marcel Hirscher con il pettorale numero uno. L’austriaco è il grande favorito della vigilia, atteso dall’ennesimo duello con Henrik Kristoffersen (3) e con Stefan Luitz (7) reduce dal successo ...

Sci alpino - SuperG St. Moritz 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Sabato 8 dicembre si disputerà il SuperG femminile di St. Moritz 2018, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Sul pendio svizzero andrà in gara una gara sicuramente emozionante e spettacolare che sarà aperta da Elena Curtoni con il pettorale numero uno. L’azzurra proverà a incantare proprio come Federica Brignone che avrà in dote il 3. Mikaela Shiffrin proverà a scirvere ancora la storia col 12, Tina Weirather col 7 ...

Sci alpino – Niente pausa per Innerhofer : l’azzurro secondo nel gigante FIS di Monte Spicco : Innerhofer non si riposa: 2° nel gigante FIS di Monte Spicco, tra le donne vince ancora la Kirchler. Junior: festa per Della Vite e Rota C’era anche un big dello sci alpino italiano al gigante FIS di Monte Spicco. Christof Innerhofer, approfittando della “pausa” delle gare di velocità di Coppa del mondo, si è divertito in una specialità non sua chiudendo al secondo posto dietro l’austriaco Julian Schütter, alla ...

Sci alpino – Coppa del Mondo - si torna in Europa : la carica di Marta Bassino in vista di St. Mortiz : Marta Bassino suona la carica a St. Moritz: le parole delle azzurre alla viglia della sfida europea di Coppa del Mondo La Coppa del Mondo di sci alpino torna in Europa con le donne impegnate a St. Moritz, sabato 8 dicembre nel superG (ore 11.15, diretta tv Eurosport 1 e Raisport) e domenica 9 nello slalom parallelo (qualificazioni a partire dalle 10.30, finale 13.30, diretta tv Eurosport 1 e Raisport). Tra le protagoniste italiane ci ...

Sci alpino – Slalom di Val d’Isère : Stefano Gross costretto al forfait : Gross non ci sarà in Val d’Isère: rientra a Madonna di Campiglio. Anche Razzoli tra i sei Slalomisti italiani sulla Face de Bellevarde forfait di Stefano Gross nello Slalom di Val d’Isère. L’atleta trentino ha fatto oggi a Sestriere un paio di giri, ma ha preferito rinviare il rientro allo Slalom di Madonna di Campiglio del 22 dicembre, per cui proseguirà nei prossimi giorni le terapie per presentarsi sulla 3-tre. Gross ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018-2019 : confermate le gare in Alta Badia - 12 appuntamenti in Italia! Il calendario completo : Sono state confermate le gare dell’Alta Badia per quanto riguarda la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Il sopralluogo della FIS ha dato via libera anche alla pista della Gran Risa e dunque è ormai tutto pronto per ospitare le gare pre-natalizie: si preannuncia grande spettacolo in una località che ha sempre amato il Circo Bianco e che ha sempre regalato grandi soddisfazioni agli atleti coinvolti: domenica 16 dicembre appuntamento ...

Sci alpino - l’Italia verso il superG di St. Moritz. Marta Bassino : “Attaccherò a tutta”. Nicol Delago : “La pista è stupenda - darò il meglio” : Vigilia di gare a St. Moritz dove domani andrà in scena un superG femminile valido per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Nella fantastica località svizzera si preannuncia grande spettacolo con le migliori sciatrici pronte a darsi battaglia su un pendio sempre molto esigente e impegnativo: l’Italia vorrà essere grande protagonista soprattutto con Federica Brignone, Marta Bassino e Nicol Delago che hanno le carte in regola per fare ...