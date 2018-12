Le voci della tragedia di Corinaldo | “Stasera è morto il mio migliore amico” 

Federica Panicucci contro l'opinionista della D'Urso - lo porta in tribunale : brutte voci su lady Mattino 5 : Rischia di finire in tribunale la querelle tra Federica Panicucci e Roger Garth , che ha provocato nel pomeriggio di giovedì un vero terremoto a Mediaset . D'altronde, le 'voci di corridoio' messe in ...

Dai Dire Straits Legacy alle voci Bulgare : i concerti della settimana a Roma : Rock/I Dire Straits Legacy in concerto al Sistina Torna quel travolgente mix di rock e di blues che i britannici Dire Straits guidati dall'ormai quasi settantenne Mark Knopfler, che adesso è ...

Enna " Presentata l'ottava edizione della rassegna teatrale "voci di Sicilia" : Abbiamo lavorato sodo in questi mesi per garantire ancora una volta un cartellone di alto livello e siamo sicuri che la qualità di questi spettacoli sarà nuovamente apprezzata dal pubblico. Diamo ...

De Zerbi rigetta le voci sulle pressioni della Mafia foggiana : “ho la coscienza pulita” : Sassuolo, Roberto De Zerbi si è detto totalmente estraneo a qualsivoglia rapporto con la Mafia foggiana durante la sua militanza in rossonero “Ho la coscienza pulita ma non mi basta: è una cosa che mi dà molto fastidio, non mi fa dormire perché non sono quello. Chi mi conosce sa, e a Foggia lo sanno, che non ero e non sono mai stato manovrabile da parte di nessuno“. Sono le parole del tecnico ex Foggia, oggi al Sassuolo, ...

Amici - le voci su Alessandro Casillo : ecco per chi batte il suo cuore - terremoto al talent della De Filippi : Ad Amici di Maria De Filippi il pubblico si interroga: ma per chi batte il cuore di Alessandro Casillo ? In molti si chiedono se qualcuno aspetti Alessandro fuori dalla casa della scuola di Canale 5 o ...

Lazio - Lotito sulla querelle Milinkovic-Savic : le voci sul Milan e le idee della società per il mercato : Milinkovic-Savic è sempre al centro di diverse voci di mercato, la Lazio sta tentando strenuamente di resistere agli assalti dei club italiani e non solo Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha affrontato il tanto discusso caso Milinkovic-Savic. Parlando ai microfoni della trasmissione radio ‘Un Giorno da Pecora’, il patron laziale ha smentito i contatti con il Milan, ma non ha chiuso all’ipotesi di una cessione: ...

voci della Grande Guerra : in un archivio digitale a confronto l'italiano dei soldati e quello della propaganda : Online il database messo a punto dalle università di Pisa e Siena, Cnr e Accademia della Crusca. Per la prima volta insieme lettere, diari, scritti di letterati e articoli apparsi sulla stampa nazionale dal 1914 al 1918. Uno strumento per conoscere non solo la storia di quegli...

La commedia degli equivoci sui conti - lo spettro degli ispettori della Ue al Tesoro : La tregua in corso sullo spread è un fenomeno tecnico nato dalla sfiducia. Bruxelles era pronta a piegare le regole per un bilancio senza riduzioni del deficit

Alla SDC 2018 di domani Samsung parlerà della nuova Galaxy UX e dello smartphone pieghevole - di cui trapelano nuove voci : La Samsung Developer Conference 2018 di domani si prospetta essere un evento piuttosto interessante. Fra i protagonisti ci saranno anche la nuova Galaxy UX basata su Android 9 Pie e il primo smartphone pieghevole del brand. E proprio di quest'ultimo, presunto Samsung Galaxy F, trapelano nuove voci su memoria e colorazioni. L'articolo Alla SDC 2018 di domani Samsung parlerà della nuova Galaxy UX e dello smartphone pieghevole, di cui trapelano ...