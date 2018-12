Anticipazioni Verissimo | Lory Del Santo sulla morte del figlio | ' Il GF VIP una terapia'

Blastingnews

(Di sabato 8 dicembre 2018)Del, dopo essere stata eliminata dal GF VIP, è stata intervistata da Silvia Toffanin aed ha raccontato la sua esperienza al reality show e come quest'ultimo le sia servito per superare ladeled uscire più forte di prima: "il Grande Fratello VIP è stato una".Dele il duro percorso al GF VIPDeè stata, sicuramente, una tra le concorrenti più emblematiche e discusse di questa terza edizione del Grande Fratello VIP. La donna ha fatto il suo ingresso in casa in occasione della seconda puntata a causa di tutto quello che le era successo., infatti, aveva da pochissimo tempo perso un. Il tutto era accaduto dopo aver firmato il contratto per la partecipazione al reality di Canale 5. Nonostante tutto, pareri avversi ecc, la Delha voluto superare se stessa accettando ugualmente di mettersi in ...