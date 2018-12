Un giorno in Premier League: Watford-Manchester City

lanotiziasportiva

(Di venerdì 7 dicembre 2018) A Vicariage Road per la quindicesima giornata diad ammirare Guardiola e i campioni in carica. Tifo incessante e rispetto delle regole in uno stadio che è un gioiellino. E da un punto di osservazione privilegiato: la seconda fila della Sir Elton John Standdi Stefano RavagliaNon avevo progettato di tornare in Inghilterra una terza volta quest’anno. Ci vado sempre, è come un calmante. Come qualcosa di cui senti disperato bisogno, una dimensione lontana ma nemmeno tanto. Ormai, Brexit o meno, l’Inghilterra è dietro casa. Mille volte ci sono stato, anche per entrare dentro lae viverla sul posto. Era accaduto a Liverpool, un paio di volte, il tempio del football e Anfield quello del tifo. Una messa laica, come sono solito dire, un rito insostituibile per i calciofili, quelli veri. E così mi è ritornata voglia di stadio e di pub ...