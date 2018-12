Cristiano Ronaldo chi? La rovesciata da sballo di Tiago André del Rio Ave | VIDEO

Uefa - gaffe nel sondaggio sui migliori numeri 7 della stagione : manca Cristiano Ronaldo! : Dopo il Pallone d'Oro finito altrove, è questo un nuovo, piccolo, screzio tra Ronaldo e il mondo del calcio?

Fifa 19 : Cristiano Ronaldo è il giocatore del mese della Juventus di novembre : EA Sports e la Juventus hanno annunciato il nome del giocatore bianconero nominato come MVP di novembre si tratta di Cristiano Ronaldo Ricordiamo che questo speciale riconoscimento nasce dalla partnership fra la Juventus e la software house canadese. Non è prevista nessuna sfida creazione rosa, o card, per tale premio Ecco il comunicato ufficiale pubblicato sul sito […] L'articolo Fifa 19: Cristiano Ronaldo è il giocatore del mese della ...

Juventus-Inter - Ronaldo : “Io e Cristiano? Vi spiego perché siamo diversi” : A poche ore da Juve-Inter, uno dei match più attesi della stagione, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport il brasiliano Ronaldo ha analizzato le differenze tra lui e CR7, che si appresta a giocare il primo derby d’Italia. Secondo l’ex Fenomeno tra loro due ci sono pochi punti di contatto, a cominciare dal periodo calcistico: “Nove anni di differenza, differenti gli anni in cui abbiamo giocato. Il calcio è ...

Juventus-Inter - Ronaldo il Fenomeno : 'Io e Cristiano Ronaldo - campioni diversi. Moratti-Suning - stessa fame di vittorie' : Tracce di autocritica, che arrivano da un fuoriclasse che non ha mai vinto la Champions, ma ha conquistato tra le altre cose due volte la Coppa del Mondo con il Brasile, altrettante la Coppa America ...

Cristiano Ronaldo alla Juve è il post dell'anno su Twitter : Nella classifica dei profili più seguiti su Twitter svetta la politica, con il trio Salvini, Renzi e Di Maio. Ma una band coreana spopola in tutto il globo

Cristiano Ronaldo alla Juve è il post dell’anno su Twitter : Cristiano Ronaldo (LaPresse) Nel 2018, in Italia, il tweet che in assoluto ha ricevuto più like e ricondivisioni è stato quello di Cristiano Ronaldo in occasione della presentazione del calciatore come nuova stella della Juventus. Forza Juve! #FinoallaFine pic.Twitter.com/bBZ5VWdEWX — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 16 luglio 2018 Il post ha guadagnato il primato su Twitter grazie al forte seguito della superstar del calcio e al legame con il ...

Fifa 19 : Cristiano Ronaldo è il giocatore del mese della Juventus di novembre : EA Sports e la Juventus hanno annunciato il nome del giocatore bianconero nominato come MVP di novembre si tratta di Cristiano Ronaldo Ricordiamo che questo speciale riconoscimento nasce dalla partnership fra la Juventus e la software house canadese. Non è prevista nessuna sfida creazione rosa, o card, per tale premio Ecco il comunicato ufficiale pubblicato sul sito […] L'articolo Fifa 19: Cristiano Ronaldo è il giocatore del mese della ...

Perchè Cristiano Ronaldo non ha risollevato il livello della Serie A : È da agosto che non si parla d’altro: Cristiano Ronaldo alla Juventus, finalmente la Serie A torna ai livelli di un tempo, quando era il campionato più bello e sopratutto competitivo al mondo. Tutti ne erano (e sono tutt’ora) convinti, compreso me stesso, che però è riuscito fortunatamente a cambiare idea.Se lo avesse preso un’altra squadraTutti si aspettavano che con l’arrivo di un campionissimo come lui nel nostro ...

Juventus Inter - Cristiano Ronaldo vs Icardi : il confronto in numeri : Gol, occasioni create, ma non solo. Juve-Inter sarà anche la sfida nella sfida tra i due bomber delle rispettive squadre: da una parte Cristiano Ronaldo, super colpo di mercato della dirigenza ...

Juventus-Inter - Spalletti tra certezze ed elogi : “ci presentiamo per vincere! La Juve non è solo Cristiano Ronaldo” : Tutto pronto per la sfida tra Inter e Juventus: le parole di Spalletti alla vigilia del big match “Noi ci presentiamo per vincere contro ogni squadra. Mi porto dietro più certezze, la squadra cresce e diventa sempre più completa come atteggiamento in partita. Ultimamente abbiamo fatto delle buone gare, manca ancora un po’ di attenzione in qualche momento particolare della partita ma siamo un’ottima squadra sia per livello ...

Cristiano Ronaldo ed il gossip : la sexy Manuela Ferrera lancia la bomba [FOTO] : 1/7 Foto Instagram ...

Spalletti : 'La Juventus non è solo Cristiano Ronaldo. Nainggolan? E' out' : ' L'interismo è essere fratelli del mondo. E Marotta è già proiettato verso questo guardare in maniera prodonda e distante'. Dopo la Juve, in attesa del nuovo amministratore delegato, ci sarà il Psv: ...

Pallone d’oro 2018 – Modric risponde alle critiche - la frecciata è per Messi e Cristiano Ronaldo : Luka Modric risponde alle critiche con una velata frecciatina ai suoi rivali per il premio Pallone d’oro: le parole del croato sono sincere e dirette Si è tenuta due giorni fa in Francia la premiazione per il Pallone d’oro 2018, assegnato a Luka Modric. Il calciatore croato ha sbaragliato la concorrenza, interrompendo il dualismo Ronaldo-Messi, durato ben 10 anni. Tantissimi i complimenti ricevuti da Modric, ma questa ...

Juventus - Cristiano Ronaldo si diverte : sorrisi in allenamento - il Pallone d'Oro è dimenticato : Chi si aspettava un Cristiano Ronaldo deluso, sguardi bassi e pochi sorrisi, rimarrà spiazzato: CR7, almeno da quanto si può vedere dalle immagini dell'allenamento odierno della Juventus, ha già ...