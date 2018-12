I gilet gialli sono la prima rivolta europea legata al cambiamento climatico

gilet gialli - da sindacati no a violenze : 14.03 I principali sindacati francesi hanno denunciato "ogni forma di violenza nell'espressione di rivendicazione"dei Gilet gialli.Giudicano però"rabbia legittima" la loro protesta e chiedono al governo "di garantire veri negoziati". "Liberi",area moderata dei Gilet,chiede un incontro a Macron e avverte che "il Paese è sull'orlo dell'insurrezione". Intanto resta alta la tensione:oggi la Sorbona è stata chiusa dopo un tentativo di blitz da ...

Macron si arrende al volere dei gilet gialli : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

gilet gialli : sondaggio - Macron al 21% - impopolarità record : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Macron giù nell'abisso : i gilet gialli affondano la popolarità del presidente. E la protesta non si ferma : Profondo rosso per Emmanuel Macron. Il presidente della Francia perde cinque punti di popolarità in un mese, crollando ad appena il 21% di consenso, il livello più basso dalla suo arrivo all'Eliseo nel maggio 2017: è quanto emerge da un sondaggio realizzato dall'istituto Kantar-Sofres-One Point per Le Figaro Magazine in piena crisi dei gilet-gialli.Il Partito socialista, la France Insoumise e il Partito comunista francese ...

gilet gialli - sindacati : no alle violenze : ANSA, - PARIGI, 6 DIC - I sette sindacati principali in Francia hanno denunciato questa mattina "ogni forma di violenza nell'espressione di rivendicazioni" da parte dei Gilet gialli, dopo la richiesta ...

La svolta di Macron : placare i gilet gialli con la patrimoniale : Troppo a lungo ha sottovalutato la protesta dei gilet gialli. Ma ora il governo francese è pronto ad aperture sempre più ampie e inaspettate nei confronti degli 'arrabbiati' di Francia. Ieri sera l'...

Perché quella dei "gilet gialli" è una vittoria totale (che nessuno si aspettava) : Macron (la cui popolarità è in picchiata) ha deciso: gli aumenti delle tasse sui carburanti sono "annullati". Non solo una...

La svolta di Macron : placare i gilet gialli con la patrimoniale : Troppo a lungo ha sottovalutato la protesta dei gilet gialli. Ma ora il governo francese è pronto ad aperture sempre più ampie e inaspettate nei confronti degli «arrabbiati» di Francia. Ieri sera l’Eliseo ha annunciato che l’aumento del prezzo dei carburanti, già congelato per sei mesi il giorno prima, non sarà applicato per tutto il 2019. Il premi...

I gialloverdi invocano i gilet gialli : I governo del popolo ha deciso di non badare a spese per dare il proprio contributo a salvare il pianeta. La commissione Bilancio della Camera ha approvato un emendamento del governo al disegno di legge di Bilancio che introduce incentivi e disincentivi all’acquisto di nuove auto sulla base delle em

gilet gialli in Francia - Macron annulla l’aumento delle tasse sul carburante per tutto il 2019 : L'Eliseo ha annunciato che l'aumento delle tasse sul carburante è annullato per tutto l'anno 2019. Il presidente Emmanuel Macron spera di evitare così il quarto sabato di proteste e scontri dei Gilet gialli. Precedentemente il primo ministro francese Edouard Philippe aveva annunciato una sospensione per sei mesi.Continua a leggere

Un punto ai gilet gialli : annullato aumento tasse carburanti nel 2019 : Parigi, 5 dic., askanews, - Almeno in parte, Macron cede ai gilet gialli: gli aumenti delle tasse sui carburanti previsti per l'anno prossimo sono stati 'annullati per l'anno 2019'. Lo ha affermato il ...

Macron ora cede ai gilet gialli : annullata ecotassa per il 2019 : L'aumento delle tasse sui carburanti, inizialmente in programma in Francia a partire da gennaio, è annullato per tutto il 2019. È quanto fa sapere l'Eliseo a Le Figaro. Martedì sera il premier ...

gilet gialli : Macron annulla l'ecotassa per il 2019 : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

gilet gialli - Macron annulla l'ecotassa per il 2019 - : La decisione è stata presa dall'Assemblea nazionale francese, che ha approvato con 358 voti contro 194 le misure indicate dal premier Philippe per risolvere la crisi sollevata dai manifestanti