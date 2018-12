Di Maio ne spara un' altra delle sue | il navigator per chi cerca lavoro

Di Maio spara su media e Ue : "Vogliono far cadere il governo" : "Il sistema mediatico e il sistema europeo ormai hanno deciso che questo governo deve cadere il prima possibile, ma più fanno così e più ci compattano". Durante un incontro con gli imprenditori in Basilicata, il vicepremier Luigi Di Maio torna a picchiar duro contro i media e l'Unione europea. Non parla mai di "complotto", ma i tratti che tinteggia durante il suo intervento sono proprio quelli di una serie di misure sottorranee tese a far cadere ...