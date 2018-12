Negli atti di donazione dell' azienda della mamma a Luigi Di Maio tracce di vertenze

Come posso sostituire i dolci Negli spuntini di metà mattina? : Dalla chirurgia estetica all'oncologia, passando per la psichiatria, la sessuologia, la cardiologia, la celiachia e la scienza della nutrizione. Su sito di repubblica è possibile accedere a uno ...

I ritratti col Toscano Negli scatti di Toscani : Dal 29 novembre arriva il libro di oltre 350 fotografie di Oliviero Toscani che celebra il sigaro italiano più famoso al mondo. Tra i big immortalati col sigaro Gianni Letta, Giovanni Malagò, Luca ...

Occhieppo Superiore : L'Etiopia e le "radici dell'umanità" Negli scatti di Ardissone : Appuntamento imperdibile per gli appassionati di fotografia a Villa Mossa, Occhieppo Superiore. Domani sera, alle 21, il Fotogruppo Riflessi ospiterà il giornalista fotografo viaggiatore Sergio ...

Colombia - sostanze chimiche Negli spogliatoi : tattica per mettere ko gli avversari? : La Liga Aquila in Colombia è giunta alle semifinali, ma in una delle gare di ritorno dei quarti è successo un episodio increscioso. Il Deportivo Independiente Medellin ha denunciato quanto accaduto allo stadio “Alfonzo Lopez” prima della gara contro il Bucaramanga: “Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo ma quella di oggi non è stata una gran serata. I ragazzi sono usciti da uno spogliatoio che aveva un odore esagerato, ...

Terremoti Siena - sciame sismico a Castiglione d’Orcia : controlli Negli edifici - attivato il piano di protezione civile : A seguito delle scosse di terremoto verificatesi questa mattina in provincia di Siena, con epicentro a Castiglione d’Orcia, sono stati effettuati sopralluoghi in tutti gli edifici pubblici: scuole, uffici comunali, la casa di riposo, gli ambulatori e le chiese sono stati valutati dai tecnici, che non hanno riscontrato danni. “Ho ritenuto doveroso attivare la procedura prevista dal piano di protezione civile e quindi per prima cosa ...

Categorie protette - così Negli anni 90 si assumevano raccomandati con false malattie : Non parliamo di finanziamenti a partiti o bilanci di grandi imprese, ma di posti di lavori, favoritismi, raccomandazioni, insomma quel sistema che nel nostro Paese umilia meriti e diritti fondamentali. Andiamo un poco indietro nel tempo. Gli anni tra i ’92 e il ’94 sarebbero passati alla storia come gli anni della rivoluzione politica, della fine della cosiddetta Prima Repubblica. Partiti storici che cedevano, si polverizzavano sotto ...

Gasdotto Tap - il ministero dell’Ambiente : “Non ci sono profili di illegittimità Negli atti approvati dal precedente governo” : La Valutazione di impatto ambientale rilasciata dallo scorso governo al Tap non contiene profili di illegittimità. È quanto emerso dall’analisi dei documenti, comprese le integrazioni portate a Roma dal sindaco di Melendugno, svolta dal ministero dell’Ambiente. La parola finale sul futuro del Gasdotto spetterà al premier Giuseppe Conte, ma l’indicazione di Sergio Costa è chiara: “La valutazione fatta dal ministero ...

‘Ndrangheta-Juventus - Giorgetti duro : “reagiremo a ricatti e violenze Negli stadi : Ha destato enorme scalpore il servizio di lunedì sera della trasmissione “Report“, dove si è delineato l’infiltrazione della ‘ndrangheta nella curva juventina. In un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo, Giancarlo Giorgetti, spiega come intende reagire il Governo. “Il ministro Salvini ha cominciato a dare qualche segnale, a ...

Lane - Salini Impregilo - si aggiudica due contratti Negli Stati Uniti : Lane, la controllata statunitense di Salini Impregilo , ha vinto due contratti negli States nei settori strade e acqua. Valore complessivo 400 milioni di dollari . In particolare, un contratto da 346 ...

OnePlus 6T avrà una fotocamera migliorata Negli scatti notturni grazie alla night mode : Il fatto che OnePlus 6T avrà una fotocamera migliorata già lo avevamo visto qualche tempo fa, adesso ci sono conferme in questo senso. Infatti anche OnePlus si sta focalizzando molto sull’argomento fotocamera, come del resto leggi di più...

Dopo 15 anni - gli Articolo 31 sono di nuovo insieme su un palco e in un attimo siamo Negli anni '90 : Sui megaschermi scorrono, tra un pezzo e l'altro, immagini e video di politica, guerra, cronaca, musica, cinema, cartoni animati, pubblicità, personaggi famosi, viventi e non. 25 anni di vita e ...

C’è una misteriosa malattia Negli Stati Uniti : Causa debolezza e paralisi muscolare nei bambini e i casi sono in aumento: si sospetta c'entrino alcuni virus, ma non se ne capiscono le cause The post C’è una misteriosa malattia negli Stati Uniti appeared first on Il Post.

Basket femminile - Serie A1 2018-2019 : Negli anticipi della seconda giornata vincono Schio e Battipaglia : Si è aperta stasera la seconda giornata del campionato di Serie A1 femminile 2018-2019. Nel corso della serata, si sono giocate due partite: una ha visto vincere il Famila Schio nella trasferta di Vigarano, l’altra ha fatto registrare il successo casalingo di Battipaglia contro Torino. MECCANICA NOVA VIGARANO-FAMILA WUBER Schio 59-84 Vittoria mai minimamente in discussione, quella delle campionesse d’Italia impegnate sul campo di ...

Kiton - la collezione KNT Negli scatti di Francesco Carrozzini : Una prima internazionale a New York per KNT, la collezione di urbanwear lanciata da Kiton e creata in Italia da Mariano e Walter De Matteis, terza generazione della famiglia Kiton. La collezione include capi monocromatici dal design pulito: giacche, jogging pants, camicie, maglie, sneakers, pezzi e accessori pensati per il moderno globetrotter, un uomo che adora esplorare nuovi luoghi, scoprire nuove culture, mettere la propria vita in una ...