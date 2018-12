Manovra 4 mila assunzioni centri impiego Più risorse per sanità Raddoppio sgravi Imu

Manovra : reddito cittadinanza - 4mila assunzioni centri impiego : Roma, 2 dic., askanews, - Dal 2019 le Regioni potranno assumere fino nuovo personale fino a 4mila unità da destinare ai centri per l'impiego. E' quanto prevede un emendamento dei relatori alla Manovra ...

Manovra : reddito cittadinanza - 4mila assunzioni centri impiego : Roma, 2 dic., askanews, - Dal 2019 le Regioni potranno assumere fino nuovo personale fino a 4mila unità da destinare ai centri per l'impiego. E' quanto prevede un emendamento dei relatori alla Manovra ...

Borsa : Milano corre con aperture Manovra : ANSA, - Milano, 26 NOV - La Borsa di Milano brilla , +2,77%, con le aperture del Governo a modificare la manovra nella trattativa con l'Ue. Lo spread tra Btp e Bund si 'raffredda' a 289 punti. L'...

Manovra - Milano spicca il voloSu le banche. Spread sotto 300 : Apertura di seduta in forte rialzo per la Borsa di Milano, dopo il calo dello Spread conseguente alle dichiarazioni del vice premier Matteo Salvini. Positive tutte le Borse europee, anche sulla scia dell'accordo trovato tra Londra e Bruxelles sulla Brexit Segui su affaritaliani.it

Manovra - tassa unica sulla casa per tagliare 200mila aliquote : ..., è stato nelle scorse settimane al centro del confronto tecnico con l'Anci e da quanto risulta al Sole 24 Ore è tra gli interventi su cui è positivo anche l'orientamento del ministero dell'Economia. ...

Manovra - tassa unica sulla casa per tagliare 200mila aliquote : Per provare ad archiviare il caos, si è fatta strada fra gli emendamenti “segnalati” alla legge di bilancio la «nuova Imu», che unifica in un’imposta sola le attuali Imu e Tasi. E punta a prosciugare anche l’oceano delle aliquote, oltre 200mila...

Salvini : Manovra - +300 mila posti lavoro : 9.47 "Grazie a questa Manovra ci saranno 300mila posti di lavoro in più, 300 mila giovani che prenderanno il posto di gente più grande". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno Salvini intervenendo a Radio anch'io. "Sulle pensioni c'è disinformazione: si parla di tagli,penalizzazioni. Nulla di tutto ciò.Ci sono circa 7 mld di euro, per restituire il diritto alla pensione".Quanto alle critiche del presidente Inps Boeri,ha aggiunto: ...

Manovra - aumento sigarette e 6mila assunti tra i 110 e lode : Dal terreno per gli sposati che generano il terzo figlio ai bonus per l'assunzione dei super laureati, la legge di Bilancio prevede nuovi capitoli di spesa pubblica , ma anche entrate come il maggior ...

[Il documento] Terreni agricoli a chi fa figli - 10 mila assunzioni - reddito e pensioni con calma. Ecco le novità della Manovra : Nel tentativo di far emergere il "nero" che gira intorno al mercato delle ripetizioni private " francamente una goccia rispetto al sommerso della nostra economia - viene introdotta una tassa piatta ...

Manovra - con condono risparmi fino a 12mila euro all'anno : Il condono governativo permetterà a chi farà affiorare redditi non dichiarati ai fini fiscali e pensionistici di risparmiare , in media, 'fra 9.000 e 12.000 euro all'anno'. E ciò grazie alla ...

Manovra - con condono risparmi fino a 12mila euro all'anno : Il condono governativo permetterà a chi farà affiorare redditi non dichiarati ai fini fiscali e pensionistici di risparmiare (in media) «fra 9.000 e 12.000 euro...

Manovra : Milano amplia perdite dopo bocciatura - spread torna a 310 punti : Immediata reazione dei mercati finanziari dopo la bocciatura della Manovra da parte dell'Ue. La Borsa di Milano incrementa le perdite. L'indice Ftse Mib scivola a -1,14%. Male le banche: Bper Banca, -...

Borsa - dubbi sulla Manovra : Milano chiude in negativo : Le incertezze sull'economia italiana continuano ad influire sull'andamento dei mercati: il Ftse Mib chiude la prima seduta...

Manovra - le tasse non calano : e per le partite Iva flat tax fino a 65mila euro : Nel documento di bilancio consegnato dal governo alla Commissione europea, c'è più di una sorpresa. La prima, e probabilmente la più rilevante, è che nonostante l'introduzione della flat tax per le ...