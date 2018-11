Uccide la moglie incinta e le due figlie : voleva sposare l’amante : Prima si era presentato in televisione lanciando un disperato appello sulla loro scomparsa, poi, una volta ritrovati i cadaveri della moglie incinta e delle due figliolette di appena 4 e 7 anni, Christopher Watts, 33 anni, originario del Colorado, negli Stati Uniti d’America, è diventato il principale indiziato per lo sterminio della sua famiglia. Ma il peggio non era ancora arrivato e quando l’uomo ha deciso di confessare il suo ...

Savona - Uccide la moglie soffocandola : “Ha ammesso che aveva un altro - mi sono sentito un fallito” : Secondo quando dichiarato, l'uomo - Marco Buscaglia, di 47 anni - avrebbe ucciso la moglie Roxana Zenteno per gelosia: "Quando ha ammesso che aveva un altro uomo e che non voleva chiudere quella relazione ho perso la testa, mi sono sentito un uomo fallito e l'ho soffocata", ha spiegato al magistrato.Continua a leggere

Uccide la moglie e tenta il suicidio : Un femminicidio. L'ennesimo. Questa volta nel savonese. Matteo Buscaglia, operaio, ha ucciso la moglie peruviana Roxana Karin Zenteno in camera da letto dopo un litigio. Subito dopo il delitto, l'uomo ...

Savona - uomo Uccide la moglie soffocandola con un cuscino e poi tenta il suicidio : Un uomo di 47 anni, Marco Buscaglia, ha ucciso la moglie di 42, Roxana Zenteno, soffocandola con un cuscino, mentre la donna dormiva nella loro camera da letto. Poi ha tentato il suicidio tagliandosi le vene nella cantina della villetta. Al momento dell'omicidio presenti in casa anche i figli della coppia, due bambini di 10 e 12 anni.Continua a leggere

