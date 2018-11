Infezione in sala operatoria da batterio Chimera | sei morti in Veneto e due in Emilia

Blastingnews

(Di mercoledì 21 novembre 2018) Il grande indiziato è un macchinario, dietro al quale ci sarebbe un maxi caso di malasanità. Da una macchina usata per fare interventi al cuore, sarebbe partita l'da micro' che inha provocato sei decessi e in totale 18 casi di contagio. Sui gravi fatti indaga per omicidio colposo la procura di Vicenza, ma il caso si allarga di giorno in giorno. Ai decessi già accertati in, si sono aggiunte altre duesospette inRomagna....