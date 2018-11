Eredità | ancora una gaffe per i concorrenti | la signora ‘cade’ su Ermal Meta

caffeinamagazine

(Di mercoledì 21 novembre 2018) Momenti di imbarazzo per Flavio Insinna a l’su Raiuno. Nella sfida tra Maria Cristina e il campione Michael, ladeve rispondere a questa domanda: “All’Eurovision Song Contest 2018 Fabrizio Moro ha cantato in coppia con chi?”. Dopo qualche secondo la concorrente risponde sicura: “l”. E di fronte alla titubanza di Insinna lo incalza con lo sguardo a congratularsi con lei. Al gong, il conduttore con garbo la riporta con i piedi per terra. “NoMaria Cristina la risposta corretta è”. Dettagli fatali, è bastata una ‘l’ finale a far capitolare la concorrente del game show di Rai Uno. Nella puntata andata in onda ieri sera c’è stata un’altrache ha avuto come protagonista uno deidell’. Durante il gioco ‘indovina le parole’ uno dei ...