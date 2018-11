A CASTELLO TORNA LA STAGIONE DI PROSA

Esilio concluso per i fumetti La sagra torna nel CASTELLO : La sagra a Villafranca ha, infatti, ospitato autori di rilievo del panorama nazionale e internazionale, presentazioni di opere inedite e spettacoli con personaggi noti del settore, disegnatori e ...

Il CASTELLO Odescalchi di Bracciano torna ad essere una fortezza da espugnare : Sabato 27 ottobre con “Assalto al Castello” si potranno scoprire i gioielli nascosti dell’antica dimora Roma – Un vero e proprio viaggio nella storia è quello che sabato 27 ottobre si potrà vivere nel Castello Odescalchi di Bracciano, trascorrendo una giornata indimenticabile alla scoperta dei suoi luoghi più segreti. Per una volta, infatti, sarà possibile esplorare l’antica fortezza entrando nei luoghi normalmente chiusi al pubblico, ...

Campi Flegrei - Zeus in Trono torna dopo 26 anni al CASTELLO di Baia : Al Museo Archeologico dei Campi Flegrei il 27 ottobre si celebra il felice rientro nella casa di origine della scultura Zeus in Trono nella mostra "Il visibile, l'invisibile e il mare". L'opera che è un'iconografia del dio greco risalente al I secolo a.C. dopo essere riemersa dal golfo flegreo ha avuto una vita davvero turbolenta.Continua a leggere

Milano - dal CASTELLO alle periferie : torna BookCity - 1.300 incontri con i libri : Sono i numeri di BookCity, la manifestazione dedicata al libro che dal 15 al 18 novembre animerà tutta Milano, dal centro alle periferie, con incontri, mostre, reading, spettacoli, eventi dedicati al ...

Milano - dal CASTELLO alle periferie : torna BookCity - 1.300 incontri con i libri : Settima edizione della manifestazione culturale: a inaugurarla Jonathan Coe, tutta la città coinvolta negli appuntamenti

Royal Wedding - il matrimonio di Eugenia e Jack in diretta tv : si torna al CASTELLO di Windsor : Royal Wedding in questo autunno 2018 per i Windsor: dopo le nozze reali di Harry e Meghan, celebrate lo scorso maggio, tocca alla principessa Eugenie di York, figlia di Andrea e di Sarah Ferguson, sposare il suo ormai quasi decennale fidanzato, Jack Brooksbank. Il matrimonio di Eugenie e Jack si svolgerà domani, venerdì 12 ottobre, alle 10.30 ora italiana nella St. George Chapel del Castello di Windosor, proprio là dove Meghan ed Harry ...

Royal Wedding - il matrimonio di Eugenia e Jack in diretta domani dalle 10.30 : si torna al CASTELLO di Windsor : Royal Wedding in questo autunno 2018 per i Windsor: dopo le nozze reali di Harry e Meghan, celebrate lo scorso maggio, tocca alla principessa Eugenie di York, figlia di Andrea e di Sarah Ferguson, sposare il suo ormai quasi decennale fidanzato, Jack Brooksbank. Il matrimonio di Eugenie e Jack si svolgerà domani, venerdì 12 ottobre, alle 10.30 ora italiana nella St. George Chapel del Castello di Windosor, proprio là dove Meghan ed Harry ...

Treviso : al CASTELLO di Roncade torna 'Autunno in CASTELLO' (2) : (AdnKronos) - Quest'anno la due giorni ruoterà attorno ad un evento storico: le celebrazioni del Centenario della fine della Grande Guerra. Tra le varie iniziative da segnalare la più curiosa è senza dubbio quella realtiva alla performance dell’Ice Carving Artist Francesco Carrer che, sabato e domen

Treviso : al CASTELLO di Roncade torna 'Autunno in CASTELLO' : Treviso, ott. (AdnKronos) - Il castello di Roncade, in provincia di Treviso, torna ad ospitare “Autunno in castello”: la mostra-mercato con oltre cento espositori selezionati da tutta Italia con prodotti di artigiani esclusivi, oggetti ricercati, opere d'arte, idee per il look e anche per l’abitare;