Sequestro nave Aquarius | Msf | accuse strumentali e sproporzionate

Sequestro della nave Msf Aquarius - i verbali : «Classifichiamo i vestiti come stracci della sala macchine» : L’agente marittimo intercettato: «Sic come sono già cose che da tre anni facciamo ad Augusta i prezzi ce li avete e il servizio è sempre stato garantito». Il rischio di contaminazione da agenti patogeni e virus infettivi e la raccolta indifferenziata

Medici Senza Frontiere si difende : “ Sequestro di nave Aquarius è una misura strumentale” : Medici Senza Frontiere ha inviato un comunicato: "Dopo due anni di indagini giudiziarie, ostacoli burocratici, infamanti e mai confermate accuse di collusione con i trafficanti di uomini ora veniamo accusati di far parte di un'organizzazione criminale finalizzata al traffico di rifiuti. È l'estremo, inquietante tentativo di fermare a qualunque costo la nostra attività di ricerca e soccorso in mare".Continua a leggere

Migranti : "Scaricò rifiuti pericolosi". La nave Aquarius è stata posta sotto Sequestro : La nave Aquarius dei MMedici senza frontiere è stata sequestrata su ordine della magistratura italiana perché avrebbe scaricato nei porti italiani 24 tonnellate di rifiuti pericolosi a rischio infettivo, sanitari e non, in maniera indifferenziata, come se fossero rifiuti urbani. L'accusa riguarda la Ong e due agenti marittimi e ha fatto scattare il sequestro preventivo della nave, attualmente nel porto di Marsiglia, ...

Iuventa - nelle sale italiane il film sulla nave sotto Sequestro : “Raccontiamo la nascita del reato di solidarietà” : Esce anche nelle sale italiane Iuventa, il docu-film del regista Michele Cinque che racconta l’anno e mezzo di attività dell’imbarcazione ong al centro di una bufera giudiziaria e mediatica e da più di un anno sotto sequestro in Italia. In sala con Zalab di Andrea Segre e Wanted, il documentario è già stato distribuito in 120 sale in Germania. “Ho deciso di fare questo film perché il gesto dei ragazzi della Jugend Rettet mi è ...