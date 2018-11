Le slot machine ispirate ai videogame più popolari

Palermo - timbrano il cartellino e vanno alle slot machine : Si ritorna a parlare dei cosiddetti ' furbetti del cartellino ': coloro che si presentano a lavoro solo per timbrare il cartellino che attesti il loro arrivo, per poi allontanarsi e proseguire con ...

Palermo - spesa e slot machine durante il lavoro : 5 dipendenti pubblici incastrati dai video : Cinque “furbetti del cartellino” sono stati scoperti dai carabinieri a Cefalà Diana ( Palermo ). Si tratta di due dipendenti comunali e tre operatori del Coinres, consorzio che si occupa della raccolta dei rifiuti, che secondo l’accusa si assentavano dal lavoro per fare la spesa , giocare alle slot machine o per custodire i propri animali.Continua a leggere

Spende tutta la pensione alle slot machine poi inventa una rapina per giustificarsi : Una donna di 71 anni ha speso tutto ciò che aveva in slot machine e gratta e vinci. Poi, per giustificarsi ai familiari, ha inventa to una rapina a mano armata...Continua a leggere

Madre di sei figli - incinta - passava le giornate a giocare alle slot machine : di Alessandra Di Filippo C'era anche una Madre di sei figli , ancora incinta , in pieno giorno in una sala slot di Pescara, a giocare alle macchinette fra le persone identificate dalla polizia nell'...

Roma - slot machines senza regole : ecco come aggirano i controlli. La nostra video inchiesta con la telecamera nascosta : La lotta alla ludopatia? Si ferma davanti alle porte delle sale slot della Capitale. Per contrastare la febbre da gioco d?azzardo, infatti, la sindaca Raggi ha emesso un?ordinanza: stop...

