Curling | Europei 2018 | le partite dell’Italia di oggi 20 novembre Orario d’inizio e

LIVE Curling - Europei 2018 in DIRETTA : 20 novembre. L’Italia si gioca la semifinale contro Germania e Scozia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata di gare degli Europei 2018 di Curling. Oggi si giocheranno due partite decisive per L’Italia in ottica qualificazione alle semifinali. Gli azzurri, che fino ad ora sono stati battuti solo dalla Svezia, affronteranno prima la Germania, terza in classifica, e poi la Scozia, attualmente appaiata alL’Italia. I nostri portacolori dovranno quindi ripetere le grandi prestazioni realizzate ...

Curling - Europei 2018 : programma - orari e tv di martedì 20 novembre. Il calendario completo : Oggi (martedì 20 novembre) si svolgerà la quarta giornata di gare degli Europei 2018 di Curling a Tallinn (Estonia). Due sessioni in campo maschile con gli azzurri che affronteranno degli scontri diretti in ottica semifinali, affrontando prima la Germania alle 8.00 e poi la Scozia alle 18.00. Alle 13.00 toccherà invece all’Italia femminile, che proverà a riscattare il pessimo avvio trovando il successo con la Repubblica Ceca. Le partite più ...

Curling - Europei 2018 : Italia-Finlandia 5-6. Azzurre sconfitte sul filo di lana : Arriva una nuova sconfitta per l’Italia femminile agli Europei di Curling 2018. Le Azzurre sono state sconfitte dalla Finlandia per 5-6 dopo aver tenuto duro per tutto l’incontro, terminato con un beffardo ultimo end, e restano dunque ancora senza vittorie in quest’edizione. La sfida si rivela molto incerta fin dall’inizio: nel primo end, Kauste mette subito la Finlandia in posizione di vantaggio, ma nel terzo sbaglia e ...

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gare degli Europei 2018 di Curling. Oggi sarà una giornata cruciale per gli azzurri in questa rassegna continentale. La squadra guidata da Joel Retornaz, dopo aver vinto le prime tre partite, è chiamata a ripetersi con la Finlandia per continuare a sognare le semifinali. Nella seconda partita odierna l'Italia affronterà poi la fortissima Svezia di Niklas Edin, un test importante

LIVE Curling - Europei 2018 in DIRETTA : 19 novembre. Italia-Finlandia 4-2 dopo il settimo end

LIVE Curling - Europei 2018 in DIRETTA : 19 novembre. Italia-Finlandia 3-2 dopo il sesto end

LIVE Curling - Europei 2018 in DIRETTA : 19 novembre. Italia-Finlandia - azzurre a caccia della prima vittoria

Curling - Europei 2018 : Italia sconfitta dalla Svezia - primo ko per gli azzurri. Semifinali possibili : L’Italia incappa nella prima sconfitta agli Europei 2018 di Curling che si stanno disputando a Tallinn (Estonia). Gli azzurri, dopo aver conquistato quattro vittorie consecutive (contro Olanda, Svizzera, Norvegia, Finlandia), si devono arrendere al cospetto della fortissima Svezia che si impone per 11-4 in nove end: la nostra Nazionale ha tenuto testa ai vicecampioni del mondo e vicecampioni olimpici per otto frazioni, poi ha dovuto ...

LIVE Curling - Europei 2018 in DIRETTA : 19 novembre. Italia per l'impresa contro la Svezia!

Curling - Europei 2018 : Italia-Scozia 7-9. Altra sconfitta per le azzurre : Quarta partita giocata e quarta sconfitta per l’Italia femminile agli Europei 2018 di Curling a Tallinn (Estonia). Veronica Zappone, Stefania Constantini, Angela Romei e Federica Ghedina sono state superate 9-7 dalle campionesse in carica della Scozia. Si tratta probabilmente della migliore partita dalle azzurre, visto che hanno tenuto testa a delle avversarie molto forti, ma ancora una volta è mancato il guizzo nel momento chiave. Per sperare ...

LIVE Curling - Europei 2018 in DIRETTA : 19 novembre. Altra sconfitta per le azzurre contro la Scozia

LIVE Curling - Europei 2018 in DIRETTA : 19 novembre. Azzurre in vantaggio 6-5 contro la Scozia dopo il settimo end

LIVE Curling - Europei 2018 in DIRETTA : 19 novembre. Azzurre sotto 4-3 contro la Scozia al termine del quinto end

LIVE Curling - Europei 2018 in DIRETTA : 19 novembre. Le azzurre debbono reagire e sfidano la Scozia