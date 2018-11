Azioni Banca Agricola Popolare di Ragusa. Interrogazione alla Commissione EU : Il parlamentare europeo Innocenzo Leontini è intervenuto per chiedere una modifica che consenta alle banche di riacquistare le Azioni dai soci-clienti

Il Segreto AnticipAzioni Spagnole : Severo in bancarotta! : Un telegramma porta brutte notizie in casa Santacruz: gli affari di Severo sono crollati e ora lui e Irene sono in bancarotta.

Carige - ok a ricapitalizzazione da 400 milioni con Fondo interbancario. «Ora possibili aggregAzioni» : Appare tutt’altro che scontata la partecipazione di Malacalza Investimenti, azionista di riferimento di Carige col 27,5%, alla sottoscrizione del bond At1 compreso tra i 300 e i 400 milioni di euro che la banca genovese intende emettere, in attesa di un nuovo aumento di capitale da circa 400 milioni che potrebbe essere avviato entro marzo 2019...

Le fondAzioni bancarie : elemento di crescita non solo del PIL : Milano, askanews, - L'incremento del PIL è, ovviamente, l'obiettivo principale per l'economia italiana, ma per una crescita reale serve anche che crescano gli indicatori sociali di benessere della collettività. In questo senso le fondazioni bancarie giocano un ruolo importante: se ne ...

Guzzetti : "FondAzioni bancarie contro crisi welfare" : Le fondazioni bancarie come antidoto alla crisi del welfare. Istituti "strettamente legati al territorio" che rispettano "rigorosamente l'autonomia del management e danno stabilità alle banche senza ...

De Felice : "FondAzioni bancarie per riattivare ascensore sociale" : Le prospettive di crescita dell'economia italiana "sono buone, anche se inferiori alla media dei paesi avanzati. Stimiamo tassi di crescita prossimi all'1% sia per quest'anno che per il 2019. ...

Banca di Cherasco incontra le amministrAzioni locali : Mercoledì 31 ottobre, la Sala Consiglio del Comune di Cherasco ha ospitato l'incontro tra i vertici di BCC Cherasco e alcuni esponenti delle amministrazioni locali. Lo scopo dell'incontro è stato ...

Le mie Azioni in banca sono state azzerate - posso chiedere rimborso? : Risponde Aldo Bissi del comitato scientifico di Ridare, portale di Giuffrè Francis Lefebvre che affronta tutte le tematiche in materia di risarcimento del danno e responsabilità civile. Va ...

FondAzioni bancarie - Guzzetti : "Crisi avrà effetti devastanti sul sociale" : Le Fondazioni bancarie sono preoccupate per le ripercussioni sul sociale derivanti dalla crisi di questi organismi no profit. Lo ha affermato il Presidente dell'ACRI, Giuseppe Guzzetti , in occasione ...

Fca : +3% - mercato promuove vendita Marelli. Mediobanca : 'Rende Gruppo con più appeal in caso di aggregAzioni' : MILANO - La vendita di Magneti Marelli a Kkr, attraverso la controllata Calsonic Kansei, mette le ali a Fca a Piazza Affari. I titoli del Gruppo automobilistico, che cede la controllata per 6,2...

Piazza Affari : Banca Carige - quotAzioni alle stelle : Seduta decisamente positiva per la Cassa di Risparmio di Genova e Imperia , che tratta in rialzo del 4,08%. Lo scenario su base settimanale di Banca Carige rileva un allentamento della curva rispetto ...

Banca Carige valuterà possibili aggregrAzioni : Banca Carige è pronta a valutare possibili aggregazioni . Lo comunica il Consiglio di Amministrazione dell'istituto genovese dopo la debacle in borsa di ieri, 11 ottobre 2018, sulle ipotesi di ...

Borsa Italiana - il 9 ottobre vietate vendite allo scoperto su Azioni di Banca Ifis e Biesse : La CONSOB , Commissione Nazionale per le Società e la Borsa , ha deciso di vietare temporaneamente le vendite allo scoperto sui titoli Banca Ifis , ISIN IT0003188064, e Biesse , ISIN IT0003097257, . ...

Banca Popolare di Bari - stangata della Consob sulle Azioni : ai vertici multe da 2 - 6 milioni : Pubblicate due delibere della Commissione nazionale che vigila sulle aziende quotate in Borsa: contestati "gli aumenti di capitale del 2014 e del 2015 e le carenze nella profilatura della clientela per la vendita di prodotti finanziari"