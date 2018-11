Pensioni e Quota 100 | Boeri insiste | i conti del Governo non tornano

Pensioni Quota 100 conviene al lavoratore : scontro Salvini-Boeri : Pensioni quota 100 potrebbe riservare una bella sorpresa. Contrariamente a quanto spesso paventato, l'uscita in anticipo dal mondo del lavoro per chi ha raggiunto i parametri previsti potrebbe essere conveniente per il lavoratore. Tutto dipende da come vengono effettuati i calcoli. E questa chiave spiegherebbe anche lo ...

Pensioni - stop al cumulo di tre anni per chi «esce» con quota 100 : Allo studio del Governo la possibilità di varare un decreto legge con “quota 100” e reddito di cittadinanza subito dopo l’approvazione parlamentare della legge di Bilancio. A indicare con decisione la tabella di marcia per il «superamento della legge Fornero» è il vicepremier Luigi Di Maio. Ape sociale prorogata per il 2019...

Pensioni flessibili e Legge di bilancio : focus convenienza quota 100 - ma restano i dubbi : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi, 18 novembre 2018, vedono arrivare nuove stime in merito alla convenienza della quota 100. La misura prevede, infatti, precisi vincoli anagrafici e contributivi, ma a preoccupare maggiormente i lavoratori sembra essere la differenza che si produrrà nell'importo della pensione rispetto alla scelta di proseguire il proprio lavoro fino alla maturazione dell'assegno di vecchiaia (fissato nel 2019 a 67 anni di ...

Pensioni - governo pensa a decreto. Ok Quota 100 e taglio a Pensioni d'oro : La riforma delle pensioni potrebbe essere realizzata attraverso un decreto legge. Ad annunciarlo ad Adnkronos, il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon , che ha detto: ' Stiamo valutando anche l'...

Pensioni - nuovi calcoli su quota 100 : è vero - si prende di meno - ma ci si guadagna sempre : Che venga emanato un decreto legge o un disegno di legge, una cosa ormai chiara è che quota 100 schiuderà i battenti nel 2019, probabilmente a febbraio come annunciato dal Vice Premier Luigi Di Maio. Sulla misura c’è poco da fare ancora, con le soglie minime ormai prefissate che restano i 62 anni di età anagrafica da raggiungere ed i 38 anni di contributi minimi da accumulare. Anche il meccanismo ormai è altrettanto chiaro, con le finestre ...

Pensioni - quando e a chi conviene quota 100 : Calcoli alla mano, chi va in pensione prima cumula maggiori rendite rispetto a chi va dopo. Guida minima alla possibile scelta, considerando che l’opzione potrebbe entrare in vigore nel corso del 2019 attraverso un decreto legge o un disegno di legge. E dovrebbe avere due pilastri: la volontarietà della scelta da parte del lavoratore e l’impossibilità di cumulare pensione e reddito da lavoro per due anni dal ...

Pensioni - ecco quando (e soprattutto a chi) conviene l’opzione quota 100 : Calcoli alla mano, chi va in pensione prima cumula maggiori rendite rispetto a chi va dopo. Guida minima alla possibile scelta, considerando che l’opzione potrebbe entrare in vigore nel corso del 2019 attraverso un decreto legge o un disegno di legge. E dovrebbe avere due pilastri: la volontarietà della scelta da parte del lavoratore e l’impossibilità di cumulare pensione e reddito da lavoro per due anni dal pensionamento...--Andare ...

Pensioni - Proietti : 'serve chiarezza su Opzione donna - Quota 41 e esodati' : Non ci va giù leggero Domenico Proietti (segretario confederale della Uil Nazionale) rivolgendosi al Governo del Cambiamento: è ora di fare chiarezza, basta dare spazio a continue dichiarazioni e voci che non fanno altro che confondere i cittadini in attesa di certezza e di una norma scritta, ora si dica chiaramente quali sono le intenzioni sul fronte Pensioni. Poi nel corso della nota stampa snocciola i vari capitoli previdenziali che restano ...

Pensioni anticipate e LdB2019 - la quota 100 in partenza da febbraio 2019 : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 17 novembre 2018 vedono arrivare nuove dichiarazioni dal Governo sull'avvio della quota 100 a febbraio 2019 e del reddito di cittadinanza entro il primo trimestre del prossimo anno. Nel frattempo la decisione di mantenere in corso di approvazione i provvedimenti appena indicati rischia di acuire lo scontro in essere con i tecnici europei, mentre dall'opposizione si chiedono chiarimenti sulle cifre che ...

Riforma Pensioni : Salvini : 'Quota 100 non comporterà tagli sugli assegni' : "Sulla Legge Fornero leggo cose incredibili. Non c'è alcun taglio, alcuna penalizzazione", lo ha affermato il ministro dell'Interno Matteo Salvini dopo che l'Ufficio Parlamentare di Bilancio ha reso nota la sua relazione che ipotizza tagli sugli assegni previdenziali che vanno dal 5 al 30 % per tutti coloro che, a partire dal 2019 usufruiranno del sistema della Quota 100. Per Salvini non ci saranno penalizzazioni Per il vicepremier della Lega, ...

Pensioni - quota 100 : i veri calcoli - ecco a quanto ammonta il tuo assegno : Non solo non ci perdi, ma ci guadagni pure. Avete presente gli allarmi lanciati a giorni alterni da tecnici ed esperti sulle decurtazioni legate a quota 100? C'è chi, come il presidente dell' Inps, ...

Pensioni : Quota 100 - non ci sono fondi per la misura : E' ancora scontro fra il presidente dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale Tito Boeri e il vicepremier della Lega Matteo Salvini circa le risorse da impiegare per gli interventi in materia previdenziale. Secondo quanto affermato dall'economista, infatti, le risorse per la Quota 100 sarebbero insufficienti per il biennio 2020-2021; la risposta di Salvini non è tardata ad arrivare. Circa 6,7 miliardi stanziati per Quota 100 Continua la ...

Pensioni anticipate : per quota 100 da sciogliere il nodo risorse nel 2020/21 : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 16 novembre 2018 vedono accendersi un nuovo scontro tra Inps e governo in merito all'avvio della quota 100. Questa volta il nodo del contendere riguarderebbe le risorse, che per il presidente Tito Boeri non sarebbero sufficienti a garantire tutti i pensionamenti anticipati nel 2020/21. La risposta dell'esecutivo è arrivata dal vicepremier Matteo Salvini, che ha confermato la presenza di fondi sufficienti e ...

Riforma Pensioni 2019 : le nuove misure di flessibilità da quota 100 a opzione donna - alla proroga dell'Ape sociale : Da un lato la busta arancione , che permetterà ad ogni lavoratore di conoscere con precisione quale sarà il proprio destino previdenziale tramite la via di pensionamento ordinaria, dall'altro le nuove ...