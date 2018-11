Spazio | un lancio dietro l' altro | verso la Iss anche la Cygnus

Spazio - rituali pre-lancio per la partenza della Expedition 58-59 : Milano, askanews, - Con i consueti rituali pre-lancio da parte dell'equipaggio dell'Expedition 58/59, composto dal cosmonauta russo Oleg Kononenko, di Roscosmos al suo quarto volo, dall'astronauta ...

Spazio - record di SpaceX : completato il 18esimo lancio del 2018 : Cape Canaveral, askanews, - L'azienda spaziale privata americana SpaceX ha conseguito un nuovo record, il 18esimo lancio dell'anno sui 22 in programma entro la fine di dicembre 2018. Il razzo Falcon 9 ...

Spazio : oggi il primo lancio del vettore Soyuz verso la ISS dopo l’incidente dell’11 ottobre : oggi il primo lancio del vettore Soyuz dopo l’incidente dell’11 ottobre: trasporta il cargo Progress con un carico di rifornimenti per la Stazione Spaziale Internazionale. Il decollo è in programma dal cosmodromo di Baikonur, in Kazakistan, alle 19:14 ora italiana. “Il Flight Control Center di Tsoup ha completato i lavori previsti per il lancio del cargo Progress MS-10. Il lancio del vettore Soyuz-FG è previsto per le 18:14 ...

Spazio : tra pochi giorni il lancio di ESEO - il primo satellite interamente creato da studenti universitari europei : ESEO (European Student Earth Orbiter) verrà lanciato in volo nell’orbita terrestre dalla California il 19 novembre 2018. Si tratta di una missione micro-satellitare sviluppata, integrata e testata dagli studenti di diverse università europee, tra cui l’Università di Bologna. Gli esperimenti condotti a bordo dell’ESEO includeranno scattare foto della Terra, misurare i livelli di radiazione e testare tecnologie che potranno essere utilizzate per ...

Spazio - Russia : nel 2022 il lancio di 4 satelliti in grado di monitorare l’inquinamento ambientale e le emergenze naturali : L’agenzia spaziale russa Roscosmos intende lanciare in orbita 2 satelliti di rilevamento terrestre remoto Resur-P nel 2020 e nel 2021, e 4 satelliti Resurs-PM tra il 2022 e il 2025: lo riporta Ria Novosti. In particolare, i Resurs-P possono fotografare oggetti nello Spazio da una distanza di 400-500 km. I satelliti di nuova generazione Resurs-PM, invece, possono creare e aggiornare mappe tipografiche, monitorare l’inquinamento ...

Spazio : pronto al lancio MetOp-C - satellite meteorologico europeo : Kourou, askanews, - È pronto al lancio il satellite meteorologico in orbita polare MetOp-C, terzo del programma nato in collaborazione tra Eumetsat, European Organisation for the Exploitation of ...

Spazio : pronto al lancio MetOp-C - satellite meteorologico europeo : Roma, 5 nov., askanews, - pronto al lancio il satellite meteorologico in orbita polare MetOp-C, terzo del programma nato in collaborazione tra Eumetsat, European Organisation for the Exploitation of ...

Spazio : il 6 novembre il lancio di MetOp-C - il satellite meteorologico europeo per previsioni più precise : Il 6 novembre è in programma il lancio del terzo satellite meteorologico in orbita polare, MetOp-C. Nelle prime ore di mercoledì mattina, MetOp-C di Eumesat – l’ultimo della attuale serie di satelliti in orbita polare per la meteorologia – sarà lanciato dalla base di lancio europea di Kourou, nella Guyana francese. La serie dei satelliti MetOp ha l’impatto maggiore sull’accuratezza delle previsioni del tempo. Eumetsat ospita ...

Spazio : scoperta la causa del fallimento del lancio della Soyuz - una deformazione : scoperta la causa del fallimento del lancio della navicella Soyuz verso la Stazione Spaziale Internazionale ad ottobre: è stato provocato dalla “deformazione” di un sensore durante l’assemblaggio del razzo al Cosmodromo di Baikonur. I risultati della commissione di indagine sono stati resi noti in conferenza stampa da Oleg Skorobatov, uno dei leader della commissione istituita dopo l’incidente che ha costretto due ...

Spazio - Virgin Orbit accoppia un suo razzo ad uno speciale Boeing 747 per sviluppare il suo sistema di lancio orbitale in volo : L’azienda Virgin Orbit, con base nella California meridionale, ha raggiunto un traguardo importante verso lo sviluppo del suo sistema di lancio Orbitale in volo. La compagnia dichiara di aver unito un razzo LauncherOne ad uno speciale Boeing 747 al Long Beach Airport e che presto inizierà una seria di voli che culmineranno con un test in cui il booster verrà rilasciato dalla parte inferiore dell’ala sinistra del jet. Il sistema è destinato a ...

Spazio : riuscito il primo lancio del razzo Soyuz dopo l’incidente : Effettuato nella notte il primo lancio di un razzo Soyuz dopo l’incidente verificatosi lo scorso 11 ottobre: le autorità russe hanno reso noto che il vettore Soyuz 2.1B è partito dal cosmodromo di Plesetsk, nel nord della Russia, e ha portato in orbita un satellite del Ministero della Difesa. L'articolo Spazio: riuscito il primo lancio del razzo Soyuz dopo l’incidente sembra essere il primo su Meteo Web.

BepiColombo nello Spazio : un altro lancio di successo per Ariane 5 : Ariane 5 ha portato a termine con successo la sua settima missione del 2018 posizionando in orbita la navicella BepiColombo diretta verso Mercurio, il pianeta terrestre più piccolo e meno esplorato del sistema solare. La missione coinvolge congiuntamente l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e la Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA). Giulio Ranzo, Amministratore Delegato di Avio, ha commentato: “Un altro lancio di successo per Ariane 5 che ha ...

Spazio - Bepi Colombo sulla rampa di lancio a Kourou : Kourou, askanews, - In questo video dell Esa il posizionamento sulla rampa di lancio dello Spazioporto europeo di Kourou, in Guiana francese, del razzo Ariane 5 con a bordo la sonda euro-giapponese "...

Spazio - poche ore al lancio di BepiColombo : una sfida tecnologica da 2 miliardi per l’Europa - ecco le 3 sfide principali : Il direttore generale dell’Agenzia Spaziale Europea Jan Wörner ha definito la missione BepiColombo diretta su Mercurio una sfida tecnologica da 2 miliardi di euro: il lancio è in programma alle 03:45 del 20 ottobre 2018 dalla base europea di Kourou (Guyana Francese). Tre, secondo il direttore, le novità principali della missione: “In primo luogo e’ una missione diretta a un pianeta caldissimo come Mercurio, il piu’ vicino ...