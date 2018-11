Sanzioni Iran | Italia graziata dagli Usa Ma con le restrizioni imposte alle banche

Il riso iraniano è germogliato attraverso le Sanzioni USA - : Le consegne di riso iraniano sono avvenute nonostante le minacce statunitensi di bloccare l'economia iraniana, in particolare attraverso l'imposizione di un embargo energetico e alimentare. In un'...

L'Iran intende portare gli USA di fronte alla corte internazionale per le Sanzioni - : L'Iran intende ricorrere alla corte dell'Aja per le sanzioni introdotte dagli Stati Uniti in violazione, secondo Teheran, della Carta delle Nazioni Unite. Sputnik ha discusso gli aspetti legali del ...

USA : 'Sforzi Ue per evitare Sanzioni contro Iran saranno inefficaci' : Il funzionario americano ha detto di essere fiducioso che le ultime sanzioni di Washington contro Teheran avrebbero danneggiato l'economia Iraniana. Diverse multinazionali hanno già deciso di ...

Perché le Sanzioni statunitensi all’Iran riguardano anche noi : C'entra la loro extraterritorialità, che costringe un po' tutti a non sgarrare: e per le aziende europee è un problema

Gli Usa escludono l'Italia dalle Sanzioni all'Iran. Ma è solo per sei mesi : Donald Trump esenta l'Italia dal divieto di acquistare petrolio dall'Iran, dopo che ieri sono scattate le sanzioni contro Teheran in seguito all'uscita degli Usa dall'accordo sul nucleare. Accordata ...

L'Italia si è salvata - per ora - dalle nuove Sanzioni contro l'Iran : E Israele esulta Anche prima della reintroduzione formale delle misure punitive americane, l'economia iraniana ha avuto un anno difficile, con la svalutazione del rial rispetto al dollaro e l'aumento ...

Da Total a Siemens. I colossi in fuga dalle Sanzioni all'Iran : È tra i giganti dell'economia occidentale che hanno rinunciato a commesse da miliardi di dollari per il timore di finire in mezzo al duello Washington-Teheran e perdere il mercato americano, molto ...

Petrolio e banche - Trump assedia l’Iran. Rohani : “E’ guerra - aggireremo le Sanzioni” : L’America impone le sanzioni più «dure di sempre» all’Iran e intima agli ayatollah di «invertire la rotta». Teheran risponde alla sfida e assicura che riuscirà a «spezzare il blocco», mentre l’Europa non riesce a trovare un modo per proteggere le sue aziende e tenere in vita l’accordo sul nucleare firmato nel 2015. ...

Iran - scattano le Sanzioni : Italia fra i Paesi esentati : Il segretario di Stato americano Mike Pompeo ha annunciato l’entrata in vigore delle nuove sanzioni all’Iran, “le più dure di sempre”, e ha confermato l’esenzione di otto Paesi, compresa l’Italia. Questi stati potranno continuare ad acquistare petrolio dall’Iran senza incorrere in sanzioni secondarie. Oltre all’Italia sono Cina, India, Giappone, Tu...

Sanzioni - alta tensione tra Stati Uniti e Iran : Italia e altri 7 paesi esentati : La nuove Sanzioni americane all'Iran sono scattate alla mezzanotte tra domenica e lunedì, di fatto alla vigilia delle elezioni di metà mandato in Usa. Ora la situazione è...

Usa : Italia esentata da Sanzioni a Iran : 19.09 Tra i Paesi che saranno esentati dalle sanzioni Usa a Teheran e che potranno temporaneamente continuare a importare petrolio c'è anche l'Italia. Lo hanno annunciato il segretario di Stato Usa Pompeo e il segretario al Tesoro Mnuchin.Gli altri Paesi sono Cina, India, Corea del Sud, Turchia, Grecia, Giappone e Taiwan. Sono entrate in vigore oggi le nuove sanzioni Usa contro banche e petrolio Iraniani.

Sanzioni Iran - il «regalo» di Trump all’Italia : ok all’import di petrolio da Teheran : Per quanto volesse una tolleranza zero, il presidente americano Donald Trump ha dovuto rivedere il meccanismo dell'embargo petrolifero, approvando delle esenzioni. Un ripensamento probabilmente dovuto alla preoccupazione di non far salire troppo il prezzo del greggio....

Iran - scattano le Sanzioni. Rouhani : "Guerra economica con gli USA" : "Siamo in guerra economica con gli USA" . Suonano come un allarme le parole pronunciate dal Presidente Iraniano Hassan Rouhani , che ha commentato così le sanzioni economiche reintrodotte dall'...

Iran : gli Usa esentano l'Italia e altri 7 Paesi dalle Sanzioni. Rohani : 'Misure illegali e ingiuste' : 'Guardate quanti Paesi stanno sostenendo gli Stati Uniti - ha concluso Rohani - Oggi la stragrande maggioranza dei Paesi di tutto il mondo, ad eccezione di due o tre Stati, sostiene il piano d'azione ...