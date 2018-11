Rally d’Australia | gesto folle di due spettatori | rischiano la morte per un foto a bordo

sportfair

: Follia al Rally d'Australia: due spettatori rischiano di essere investiti da Neuville per scattare una foto! #rally… - rally_timing : Follia al Rally d'Australia: due spettatori rischiano di essere investiti da Neuville per scattare una foto! #rally… - CH_Motorsport : Follia al Rally d'Australia: due spettatori rischiano di essere investiti da Neuville per sc - Claudione_B : RT @Passionea300: WRC | Australia: Tänak passa al comando, Neuville ottavo: A sei prove speciali dalla fine del Rally d'Australia e del WRC… -

(Di sabato 17 novembre 2018) I due folli si sono sdraiati astrada per scattare alcune, venendo sfiorati dalla Hyundai di Neuville Clamoroso quanto successo durante ild’Australia, nel corso del quale duehanno rischiato laper via di unletteralmente. I due si sono sdraiati astrada per scattare una, venendo sfiorati dalla Hyundai i20 Coupé WRC Numero 5 di Thierry Neuville, passata in quel punto alla velocità di 125 km/h. Un comportamento, quello degli, che non ha solo messo a repentaglio la propria vita, ma anche quella dell’equipaggio belga formato da Neuville e dal navigatore Nicolas Gilsoul. Gli organizzatori non hanno commentato l’accaduto, mentre la polizia ha identificato i due folli grazie ad alcunerinvenute sui social. Visualizza questo post su Instagram Look at ...