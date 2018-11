Pensioni | governo pensa a decreto Ok Quota 100 e taglio a pensioni d' oro

Boeri : 'Sulle Pensioni i conti del governo non tornano e lo spread sta riducendo gli assegni' : Sulle pensioni, ed in particolare l'uscita con 62 anni di età e 38 di contributi, i conti del governo non tornano. Lo ha ribadito il presidente dell'Inps Tito Boeri, nel corso di un incontro dedicato ...

Oggi la risposta del governo alla lettera Ue sulla manovra. Dubbi su Reddito e quota 100 per le Pensioni : In programma un Consiglio dei ministri straordinario ma le ultime audizioni di fronte alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato hanno evidenziato perplessità su alcuni provvedimenti -

Pensioni ridotte fino a 30% con Quota 100 L’analisi : età e contributi - cosa cambia Manovra - il giallo del vertice di governo : Le simulazioni condotte dall’Ufficio Parlamentare di Bilancio nell’audizione sulla Manovra. A causa dei minori contributi versati l’importo incassato può ridursi anche di un terzo. Il taglio maggiore per chi anticipa di sei anni

Pensioni flessibili e LdB 2019 - Governo tira dritto su Quota 100 e contro le stime UE : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 11 novembre 2018 vedono confermare da parte dell'esecutivo l'impianto della Manovra e quindi gli interventi riguardanti la nuova Quota 100 ed il reddito di cittadinanza [VIDEO]. È in particolare il ministro dell'Economia Giovanni Tria a spiegare la necessita' di rilanciare il Paese attraverso un rapporto di deficit / Pil non inferiore al 2,4%. Una posizione che viene aspramente criticata dall'opposizione, ...

Pensioni e LdB 2019 - il Governo torna su Q100 : fino a 500mila uscite e no a penalità : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 8 novembre 2019 vedono accrescersi ulteriormente le distanze tra maggioranza e opposizione in merito alla nuova quota 100 [VIDEO], che dal 2019 potrebbe coinvolgere fino a 500mila persone su base volontaria. Sulla questione rimane però ancora da risolvere l'interrogativo riguardante lo stanziamento di adeguate coperture. Nel frattempo dal Comitato Opzione Donna Social si punta il dito contro ...

Pensioni - Governo fa 'melina' su Quota 100 : Castelli a Boeri 'Manovra non maschilista' : Le ultime notizie sulle Pensioni, ad oggi martedì 6 novembre, sono incentrate, naturalmente, su Quota 100 e sul perfezionamento della misura di anticipo Pensionistico che entrera' in vigore nel prossimo anno. Intanto, il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, sara' chiamato, nei prossimi giorni, a giocarsi le sue ultime carte con l'Europa. E' chiaro che Pensioni e reddito di cittadinanza sono le due voci che stanno pesando maggiormente sul ...

Pensioni - Governo pensa a Quota100 ad hoc per la PA : Di Maio ottimista per LdB 2019 : Le ultime notizie sulla riforma Pensioni 2019, ad oggi lunedì 5 novembre, riguardano la messa a punto del 'pacchetto previdenziale' da parte del Governo Conte. L'esecutivo ha stimato in 360mila il numero dei pensionati che, il prossimo anno, potrebbero usufruire della nuova misura di pensionamento anticipato Quota 100, anche se la speranza, ovviamente, è quella di poter contenere i costi ed ottenere un risparmio in vista del 2020. Il ministro ...

Pensioni e Quota 100 - Damiano attacca il Governo sulla riforma : 'Da Di Maio 4^ versione' : Capitolo riforma Pensioni Governo Conte in dirittura d'arrivo o quasi. Con l'Eurogruppo di domani, 5 novembre 2018, comincia infatti la corsa ad ostacoli per la manovra finanziaria. Un percorso che, probabilmente, portera' verso la procedura d'infrazione per debito eccessivo. Il vicepremier Matteo Salvini continua a rassicurare sulla buona intesa con il Movimento 5 Stelle 'Nessuna polemica, stiamo lavorando bene insieme' ma la tensione tra le ...

Pensioni quota 100 - il governo stima 360mila uscite. Nodo indicizzazione : Il pacchetto su quota 100 per il ritorno ai pensionamenti anticipati è praticamente pronto da alcuni giorni. Con una stima di 360mila uscite nel 2019, 120mila delle quali nel pubblico impiego in aggiunta alle 50mila già in “agenda” (in tutto 170mila). Che assorbirebbero per intero i 6,7 miliardi a disposizione nella manovra...

Pensioni e Quota 100 - Governo stima 360mila uscite nel 2019 : Lega e M5S si punzecchiano : Le ultime notizie sulle Pensioni, ad oggi sabato 3 novembre 2018, riguardano il pacchetto su Quota 100, praticamente pronto da alcuni giorni, nonostante la sua 'assenza' dalla Legge di Bilancio 2019. Il Governo ha gia' stimato le uscite Pensionistiche nel 2019 direttamente colLegate al nuovo provvedimento di accesso anticipato alla pensione: dovrebbero essere 360mila circa i nuovi pensionati, di cui un terzo 120mila nella Pubblica ...

Mattarella al governo : confronto con l’Ue Replica : serve crescita Capire la manovra Pensioni e reddito - cosa (non) cambia : La missiva accompagna la firma del disegno di legge di Bilancio, ieri trasmesso alle Camere. Palazzo Chigi: «Con Ue dialogo proficuo»

Pensioni - Governo e la 'patata bollente' Quota 100 - Marco Leonardi : 'Pagheremo noi' : Le ultime notizie sulle Pensioni, ad oggi mercoledì 31 ottobre, riguardano la messa a punto del Governo della misura Quota 100. Arrivano novita', certamente non entusiasmanti, per i dipendenti statali: infatti, i primi candidati del settore pubblico, per il nuovo provvedimento di anticipo Pensionistico, potrebbero dover aspettare addirittura nove mesi per poter incassare il primo assegno. La ministra della Pubblica Amministrazione, Giulia ...